شبح موجة "كورونا" ثالثة يُحيي مطلب "الدراسة عن بعد" في المغرب

عودة مؤقّتة إلى خيار التّعليم عن بعد فرضها تسجيل إصابات جديدة بالسلالة المتحوّرة في عدد من مناطق المملكة، إذ أعلنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية توقف الدراسة حضوريا لفائدة طلبة الماستر والإجازة المهنية واعتماد التعليم عن بعد ابتداء من اليوم الأربعاء.
وتتخوّف عدد من المؤسسات التعليمية من ظهور بؤر بين الطلبة والتلاميذ، لاسيما بعد تحذير السلطات الصّحية والحكومية من موجة ثالثة قد تطلّ في أي وقت، وهو ما دفع بعض هذه المؤسسات إلى اعتماد نمط التعليم عن بعد خلال هذه الفترة، التي تتزامن مع الامتحانات.
وفي ظل عودة منحى الإصابات إلى الارتفاع وما يطرحه ذلك من إشكالات على مستوى تدبير النشاط المدرسي، يبقى خيار “التّعليم عن بعد” أحد السيناريوهات التي يمكن اللجوء إليها لتفادي الوقوع في “كارثة صحّية” تعيد البلاد إلى نقطة الصّفر.
ويشير الحقوقي عبد الإله الخضري إلى أن “ظهور موجة ثالثة من فيروس كورونا يتداول بقوة على الصعيد العالمي، كما يبدو أن عددا من الدول اتخذت بعض الإجراءات الاحترازية؛ فمثلا في فرنسا ثم فرض حجر صحي في باريس وضواحيها، لكن أقل تشددا من الإجراءات السابقة، وفي بريطانيا هناك توجه لتخفيف القيود بعد تركيز الحكومة على اللقاحات وإعلانها تطعيم السكان”.
ويؤكد رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه “قياسا مع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا إلى حد الآن فإن المغرب غير مضطر لمزيد من تقييد الحركة، خاصة إذا علمنا أن فئات عديدة من المواطنين تعرضت لضغوط اقتصادية هائلة بسبب الإغلاق الاقتصادي، الذي يدخل عمليا عامه الثاني”.
وأبرز الخضري أن “التعليم يعاني بشكل كبير، إذ إن هناك ارتباكا واضحا في المسار التعليمي للتلاميذ والطلبة، اضطر معه هؤلاء في بعض الأحيان إلى خوض إضرابات للعودة إلى التدريس الحضوري”، مستطردا: “مادمنا لم نصل إلى درجة خطيرة من نسبة الإصابة بالفيروس، وما دام المغرب يخطو خطوات ثابتة وفعالة في تلقيح المواطنين، فالرجوع إلى اعتماد التعليم بعد، في ظل عدم تكافؤ الفرص وحرمان التلاميذ من فرص التعلم، خيار غير صائب وغير ضروري إطلاقا”.
واعتبر الحقوقي ذاته أن “خيار الإغلاق بصفة عامة مغامرة سياسية غير محمودة العواقب، فحتى لو افترضنا أن فيروس كورونا يتحور فدرجة الفتك ببلادنا لا تستدعي هذا الخيار، بالنظر إلى المؤشرات الحالية، ومقارنة بما تشهده دول متقدمة من تفاقم نسبة الفتك بسبب الفيروس”.
وختم الخضري بأن “الحكومة المغربية لم تستطع توفير المستوى الأدنى من الضروريات المعيشية لمئات الآلاف من الأسر المعوزة، التي وجدت نفسها تكافح الفقر والفاقة لوحدها خلال ظروف الإغلاق؛ فتعويض هزيل لمدة شهر أو شهرين ليس إنجازا حقيقيا أمام حجم الكارثة”، وفق تعبيره.
المدرسة العمومية تسير نحو الهاوية سواء أكانت الدراسة عن قرب ام عن بعد. شباب في الثانوي لا ينطقون جملة قصيرة بلغة اجنبية واخرون لا يعرفون الفعل من الاسم واخرون لا يعرفون حتى رقم عدد جهات المملكة.
اوقفوا التنقل عبر المدن بأكملها وعلقوا الرحلات الجوية والبرية ايضا اذا اردتم النجاة اما الحجر فلا فائدة منه وشكرا ونلاحظ هذا التزايد فى حالات الاصابة الا في جهة البيضاء و سطات و مراكش و الداخلة اغلقوها فما ذنبنا نحن اصحاب الجنوب ندفع الثمن
اموال طائلة كتخسر على اسم كرة القدم فيحين ان الفقر والعوز والحكرة وقلة الشي هرسات لنا الظهر والكرى والمرض اللهم عافينا وحتى خدمتنا مابقات كيف كانت الحلاقة ولي كيحلل من جهتو وحسب نظرته المحدودة فاللهم لطفك يارحيم غير لي مالتازم واخذ الاحتياطات ديالو فالفيروس الجديد قاهر لانه يصيب الشباب واللقاح متوقف فما تغامرو رحمك الله
للأسف إعلامنا الوطني الإلكتروني والاثيري ينساق وراء الإعلام العالمي خصوصا الأوروبي في موضوع كورونا ولا يصنع خبره المحلي لوجود فارق كبير وخصوصية محلية في موضوع انتشار الوباء بيننا وبينهم. فينشر البلبلة.
الله ياخد فيهم الحق.باغيين يردونا للزيرو.ولادنا ماقراو واالو العام لي فات وباغيين يزيدو هاد العام
ادا ما استمرت هده الموجة الثالثة ما على الأطر التعليمية إلا أن تعلن الدراسة عن بعد
اتقوا الله في اولادنا لقد طفح الكيل ووصل السيل الزبى الم يكفيكم المعاناة التي عاشوها في السنة الماضية لماذا تريدون تكسير طموحاتهم مالنا وفرنسا العالم منذ شهور بدأ التلقيح وهم لايزالون يناقشون أي نوع يصلح التلقيح فرنسا اكل عليها الدهر وشرب فافيقوا من سباتكم وتبعياتكم العالم ام يعد كما كان.
صافي الحمد لله ولفنا هد العيشة …. والاغلاق الشامل متل السنة الفارطة لا يمكن تطبيقه…. حتى الدول الغنية لا تقدر على اغلاق شامل….ستستمر هده الاجراءات وهده الموجات في مد وجزر الى وقت لا يعلمه الا الله سبحانه …..
اوا هي هاذ اللقاح ما نافع ابوالوا واخلاص.ياك الاساتذة كلهم اتلقحوا .أشنوا هاذ لبسالة هاذي عوتاني.اللي دارت افرانسا انديروه.اجاب الملكية للجمهورية .
التلاعب بأعصاب الموطنين أصبح الهواية المفضلة للدولة مع الأسف.
الحجر الصحي في المدن المغربية مخربق شي كايسد مع 8 شي مع 10وشي حال من الأحوال
اتقوا الله في التعليم، لحد الآن كل شيء بخير ولا يوجد أي شيء لماذا هذا التخويف بلا سبب.الدراسة الحضورية ضرورية والتعليم عن بعد مجرد شيء تكميلي.
الصراحة لا أدري مذا ينتظر المغاربة لإعلان العصيان المدني على هاذ الإجراءات العبثية التي لم و لن تجدي نفعا… إذا كنتم تنتظرون أن تشفق عليكم الحكومة و تنظر إليكم بعين الرحمة فأنتم واهمون… ما عمر الكرش الشبعانة ماتحس بالجيعانة
هذه مناسبة للتخلص من تنسيقيات المتقاعسين المتعاقدين أعداء الملايين من التلاميذ والاكلين للسحت واحالتهم على المحاكم من قبل الاكاديميات المشغلة احتكاما للعقد الموقع والمصادق عليه.
كفى ليونة والتلاميذ ضاعوا السيد الوزير .
المغرب منساق وراء الدول الأوربية , فمثلا إذا طبقت فرنسا الحظر الشامل فإن المغرب ايضا يفعل ( نسخ لصق) .
كما ترون دول قوية في قتصادها ولجأت الحجر الصحي الشامل،وبصفتي مغربي محب لبلدي أنا مع تطبيق الحجر الصحي بالبلاد لكن فقط بالمدن التي تسجل حالات كثيرة ومتفشي فيها الفيروس
اتفق تماما مع كاتب السيد الحضري لان أضرار الاغلاق أشد بكثير من اضرار الوباء خصوصا وان الفئات التي في الصفوف الامامية قد تلقت اللقاح وكذلك الفئات الهشة.. الاغلاق يعني مزيدا من الازمة ومزيدا من تدني مستوى التعليم ..
نحن تابعين ل فرنسا في جميع الاحوال.
الساعة الاضافية.
الارتجال في تسيير جائحة كورونا.
عدد موجات كورونا هههه.
اذا اعلنت فرنسا ان هناك موجة ثالثة او سابعة سنقوم باعلان نفس الشيء
إذا اعلنت فرنسا عن إختفاء الفيروس سنقوم باعلان نفس الشيء
إذا اعلنت فرنسا ان هناك سلالة جديدة للفيروس سنقوم باعلان نفس الشيء
إذا اعلنت فرنسا عن تطبيق التعليم عن بعد سنقوم باعلان نفس الشيء
إذا اعلنت فرنسا عن عدم توفر اللقاح سنقوم باعلان نفس الشيء، لذلك نلاحظ ان التلقيح في المغرب توقف في 4 ملايين فقط ؟
يجب على الدولة تطبيق هذا التعليم عن بعد في جميع الكليات المغربية ليس فقط كلية المحمدية لانه يشكل خطرا على طلبة والاساتذة وكدلك يجب عليها اتخاد جميع اجراءات الضرورية لمواجهة هذا الوباء
التقليد الاعمى
نحن تابعين ل فرنسا في جميع الاحوال.
الساعة الاضافية.
الارتجال في تسيير جائحة كورونا.
عدد موجات كورونا هههه.
اذا اعلنت فرنسا ان هناك موجة ثالثة او سابعة سنقوم باعلان نفس الشيء
إذا اعلنت فرنسا عن إختفاء الفيروس سنقوم باعلان نفس الشيء
إذا اعلنت فرنسا ان هناك سلالة جديدة للفيروس سنقوم باعلان نفس الشيء
إذا اعلنت فرنسا عن تطبيق التعليم عن بعد سنقوم باعلان نفس الشيء
إذا اعلنت فرنسا عن عدم توفر اللقاح سنقوم باعلان نفس الشيء، لذلك نلاحظ ان التلقيح في المغرب توقف في 4 ملايين فقط ؟
أنا كندوز من أمام مؤسسة قريبة منا التلاميذ مكيعتارفوش بالكمامات؛ والتباعد وإجراءات الوقاية؛ كلشي أصبح متراخي ورجع لحياته الأكثر من الطبيعية؛ الله يحفظ والسلام
سبحان الله ليدارت ماما فرنسا نديروها. حكومة بلا شخصية….
لي حافض على راسو ودار لكمامة وغسل يدين وعدم إختلاط عشوائي في أسواق ومتاجر ويدير في بالو أن وباء كورونة بدأ يتحرك من جديد وبشراسة وخاف على أولاد وأبويه سينجح في تجاوز موجة ثالتة كما نجح في تجاوز الموجة أولى وموجة تانية من هاد وباء متحور
الدولة لا تريد ان يدرس ولد الشعب. فبعد اعتماد التعليم بالتناوب و تقزيم الزمن المدرسي الى النصف ها هي الان تريد الحد من المدرسة. هناك سياسة ممنهجة للقضاء على التعليم .دفع الشغيلة التعليمية للاضراب بعدم حل ملفاتها نموذج اخر على هذا
بالرغم من ذلك بمدينة العرائش مدرسة حرة تقوم بأنشطة يجتمع فيها كل تلاميذ المؤسسة بدون كمامات وتنظم رحلات جماعية داخل النقل المدرسي وبدون كمامات وتنشر الصور على الفيسبوك ولا من حسيب ولا من رقيب
بالنسبة للمستوى الابتدائي والاعداد و التانوي تقول التجربة ان التعليم عن بعد فاشل فاشل فاشل ..و على اصحاب المناصب العليا و الاجور المرتفةجدا ايجاد حلول .
لا للتعليم عن بعد. فلقد أثبتت جميع التحاليل أنه فاشل. وسوف تظهر نتائجه على المدى القريب. وانعكاساته على جميع مكونات العملية التعليمية التعلمية. لا داعي لهذا الهلع من هذا الوباء فلقد نجح المغرب في التحكم فيه.
C’est du n’importe quoi vraiment, vous parlez comme si les lits de réanimations sont plein à 90% alors qu’on est juste à 13% de lits de réanimation qui sont remplis, et même au pic de l’épidémie on était juste à 30%. Il faut savoir que les pays qui ont annoncé à un confinement ils ont arrivé à 100% alors SVP PRESSE DE MERDE et PROFESSEURS DE MERDE arrêtez de torturer la psychique des Marocains et si l’état souhaite faire un confinement, qu’il nous donne une vraie cause.