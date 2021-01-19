شبكة "بي إن سبورتس" تعود للعمل في السعودية
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 19 يناير 2021 - 10:59
سمحت السلطات السعودية بعودة قنوات “بين إن سبورتس” للبث من داخل البلاد، وإعادة فتح مكاتب القناة الرياضية القطرية بعد إغلاق دام سنوات.
القرار السعودي، الذي يأتي تفعيلا لاتفاق المصالحة الخليجية، يسمح لقنوات الشبكة القطرية ببيع الأجهزة الخاصة بها داخل المملكة العربية السعودية بشكل عادي.
وكانت سلطات الرياض منعت، قبل ثلاث سنوات، بث قنوات شبكة الجزيرة القطرية، ومنعت بيع أجهزة “بين إن سبورتس” بشكل نهائي فوق أراضيها.
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اتمنى ان تفعل الجزاءر مثل هؤلاء.واتمنى ان اتناول الفطور في وجدة ووجبة الغذاء في وهران.اليس هذا بمستحيل؟ الله اهذي بعض الناس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد للله الذي جعل الرياضة قاطرة التسامح شكرا هسبريس على هذا الخبر المفرح أراك لفراجا دبا متعلي راسك