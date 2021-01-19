شبكة "بي إن سبورتس" تعود للعمل في السعودية‎

سمحت السلطات السعودية بعودة قنوات “بين إن سبورتس” للبث من داخل البلاد، وإعادة فتح مكاتب القناة الرياضية القطرية بعد إغلاق دام سنوات.

القرار السعودي، الذي يأتي تفعيلا لاتفاق المصالحة الخليجية، يسمح لقنوات الشبكة القطرية ببيع الأجهزة الخاصة بها داخل المملكة العربية السعودية بشكل عادي.

وكانت سلطات الرياض منعت، قبل ثلاث سنوات، بث قنوات شبكة الجزيرة القطرية، ومنعت بيع أجهزة “بين إن سبورتس” بشكل نهائي فوق أراضيها.