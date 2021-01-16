شبكة لترويج المخدرات تسقط شخصا بورزازات

تمكنت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بورزازات، السبت، من توقيف شخص يبلغ من العمر 45 سنة، من ذوي السوابق القضائية في قضايا المخدرات.

وحسب المعلومات التي توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية فإن عملية توقيف المعني جاءت بعد الاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وجرى توقيف المشتبه فيه من خلال عملية أمنية بمدينة ورزازات، مباشرة بعد وصوله على متن حافلة للنقل العمومي؛ إذ أسفرت عملية التفتيش المنجزة في المكان عن العثور بحوزته على خمسة كيلوغرامات و100 غرام من مخدر الشيرا، وأربعة كيلوغرامات و850 غراما من مخدر “الكيف”، بالإضافة إلى أربعة كيلوغرامات و600 غرام من مسحوق التبغ المهرب.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف جميع المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.