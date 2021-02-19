شبهة الابتزاز تطيح بحارس أمن في مدينة مراكش

شبهة الابتزاز تطيح بحارس أمن في مدينة مراكش
الجمعة 19 فبراير 2021 - 17:35

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، الخميس، بحثا تمهيديا مع حارس أمن يعمل بالهيئة الحضرية بالمدينة ذاتها، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالابتزاز وقبول مزية للامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته.

البحث، الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يأتي بعد ضبط حارس الأمن المذكور في حالة تلبس بحيازة سلعة تسلمها عن طريق الابتزاز من مسير شركة لبيع مواد التنظيف، بدعوى الامتناع عن زجر مخالفة مرورية في حقه، وفق مصادر من ولاية أمن مراكش.

وأضافت المصادر ذاتها أن موظف الشرطة الموقوف أخضع لبحث قضائي لتحديد جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، مشيرة إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني تنتظر نتائج البحث لتتخذ التدابير الإدارية والعقوبات التأديبية اللازمة في حق الشرطي المعني.

الابتزاز وقبول مزية المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش حارس أمن مخالفة مرورية

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
فرقة تنتقد التسيير بالغناء
الجمعة 19 فبراير 2021 - 14:53 3

فرقة تنتقد التسيير بالغناء

صوت وصورة
بهاوي يفاجئ المنياري
الجمعة 19 فبراير 2021 - 13:15 9

بهاوي يفاجئ المنياري

صوت وصورة
عداء مغربي بطموح عالمي
الجمعة 19 فبراير 2021 - 11:14 4

عداء مغربي بطموح عالمي

صوت وصورة
أقدم ساعاتي في فاس
الخميس 18 فبراير 2021 - 20:50 5

أقدم ساعاتي في فاس

صوت وصورة
الأرض تهتز في أكادير
الخميس 18 فبراير 2021 - 19:32 19

الأرض تهتز في أكادير

صوت وصورة
اليوم الوطني للسلامة الطرقية
الخميس 18 فبراير 2021 - 18:32 4

اليوم الوطني للسلامة الطرقية