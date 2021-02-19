شبهة الابتزاز تطيح بحارس أمن في مدينة مراكش

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، الخميس، بحثا تمهيديا مع حارس أمن يعمل بالهيئة الحضرية بالمدينة ذاتها، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالابتزاز وقبول مزية للامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته.

البحث، الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يأتي بعد ضبط حارس الأمن المذكور في حالة تلبس بحيازة سلعة تسلمها عن طريق الابتزاز من مسير شركة لبيع مواد التنظيف، بدعوى الامتناع عن زجر مخالفة مرورية في حقه، وفق مصادر من ولاية أمن مراكش.

وأضافت المصادر ذاتها أن موظف الشرطة الموقوف أخضع لبحث قضائي لتحديد جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، مشيرة إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني تنتظر نتائج البحث لتتخذ التدابير الإدارية والعقوبات التأديبية اللازمة في حق الشرطي المعني.