شبهة التهريب الدولي للمخدرات تورط أربعينيا بالعيون‎

بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون، مساء الخميس، من توقيف مشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وأورد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أن عناصر الشرطة القضائية كانت قد تمكنت من حجز 75 رزمة من مخدر الشيرا، بلغ مجموع وزنها طنين و520 كيلوغراما، تم العثور عليها بمنطقة خلاء بالقرب من مطرح النفايات بمنطقة المرسى ضواحي مدينة العيون.

الأبحاث والتحريات المنجزة، يقول البلاغ، قادت إلى تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي في تهريب هذه المخدرات وتوقيفه مساء اليوم نفسه؛ فضلا عن حجز سيارة يشتبه في تسخيرها في هذا النشاط الإجرامي.

وأظهرت عملية تنقيط المشتبه به، البالغ 42 سنة، في قاعدة بيانات الأشخاص المطلوبين قضائيا، أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية؛ وذلك للاشتباه في تورطه في قضية مماثلة تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي؛ فيما مازالت التحريات جارية بغرض توقيف جميع المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.