"شبهة الرشوة" تجر عميد شرطة إلى التحقيق

"شبهة الرشوة" تجر عميد شرطة إلى التحقيق
صورة: هسبريس
الإثنين 7 يونيو 2021 - 19:13

أفادت المديرية العامة للأمن الوطني بأن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال الاثنين، لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لعميد شرطة ممتاز، يعمل بدائرة أمنية بالرباط، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالرشوة.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أن الضحية كان قد تقدم ببلاغ يتهم فيه موظف الشرطة المذكور بمطالبته بمبلغ مالي من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته، ممثلا في التعجيل بمعالجة شكايته، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي بأمر من النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، أسفر عن ضبط الشرطي المشتبه فيه متلبسا بتسلم وحيازة مبلغ الرشوة.

وأضاف المصدر ذاته أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك بالتزامن مع اتخاذ المديرية العامة للأمن الوطني لقرار التوقيف المؤقت عن العمل في حق المعني بالأمر، ليتسنى لها تطبيق أحكام النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني على ضوء نتائج البحث القضائي.

الرشوة الشرطة القضائية المديرية العامة للأمن الوطني عميد شرطة ممتاز

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