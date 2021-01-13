شبهة الفساد تطيح برئيس الوزراء الإستوني

أعلن رئيس الوزراء الإستوني جوري راتاس استقالته، اليوم الأربعاء، بعد أن خضع حزب الوسط الحاكم للتحقيق بتهم فساد تتعلق بشركة عقارات.

وكتب راتاس، رئيس الحزب، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “اليوم اتخذت قرار الاستقالة من منصب رئيس الوزراء”.

وأعرب رئيس الوزراء الإستوني عن أمله بأن تساعد استقالته في “الكشف عن جميع ملابسات” التحقيق في الفساد/ مؤكدا أنه لم يتخذ “أي قرار غير مسؤول أو سيئًا عن قصد”.