شبهة النصب تضع شرطيا في "سجن آيت ملول"

قررت هيئة القضاء الجالس بابتدائية إنزكان إحالة موظف أمن من شرطة الزي، يعمل بالمنطقة الإقليمية لبيوكرى، في اشتوكة آيت باها، على السجن المحلي آيت ملول، ومتابعته في حالة اعتقال بتهمة النصب وطلب وقبول هبة للقيام بعمل من أعمال وظيفته بصفته موظفا عموميا.

وكانت النيابة العامة بابتدائية إنزكان قررت متابعة الشرطي في حالة سراح وتحديد يوم 20 ماي لانطلاق أولى جلسات محاكمته، ليتم الاحتفاظ به رهن الاعتقال الاحتياطي وتأخير النظر في القضية إلى غاية يوم 27 ماي المقبل.

وكان مرتفقون من ساكنة اشتوكة آيت باها تقدموا بشكاية إلى مسؤولي المنطقة الإقليمية للأمن ببيوكرى حول تعرضهم للنصب من طرف موظف الأمن الموقوف، إذ اتهموه بمطالبتهم بمبالغ مالية مقابل تسهيل إنجاز بطاقة التعريف الوطنية، وحجزت بحوزته ملفات خاصة بعدد من الأشخاص.

وفيما شكلت “التجاوزات المهنية” لموظف الشرطة موضوع بحث قضائي معروض على القضاء، بعد الاستماع إلى كافة أطراف القضية، ضمنهم شهود، وذلك بتعليمات من النيابة العامة المختصة، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا بتوقيف المعني عن العمل مؤقتا في انتظار صدور حكم نهائي في هذا الملف.