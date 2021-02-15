شبهة النصب والاحتيال تلاحق أربعينيا في برشيد

شبهة النصب والاحتيال تلاحق أربعينيا في برشيد
صورة: هسبريس
الإثنين 15 فبراير 2021 - 17:12

أفادت مصادر هسبريس بأن فرقة الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية لأمن برشيد عرضت، الإثنين، مشتبها في تورطه في قضايا تهم النصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد، أمام النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية برشيد، لاتخاذ القرار القانوني المناسب في حقه.

وأوضحت المصادر ذاتها أن توقيف المشتبه فيه الأربعيني جاء بعد مجهودات أمنية لمحاربة الجريمة بمختلف أنواعها بعاصمة أولاد حريز، نتيجة مجموعة من الشكايات التي تلقتها الضابطة القضائية من قبل عدد من التجار في مواجهة المشتبه فيه، يبسطون فيها تعريضهم للنصب والاحتيال عن طريق تسليمهم شيكات بدون رصيد، بلغت قيمتها المالية ما يفوق 20 مليون سنتيم.

وأضافت المصادر نفسها أن المشتبه فيه شكل موضوع مذكرات بحث وطنية صادرة في حقه، إلى أن جرى توقيفه وإخضاعه لتدابير الحراسة النظرية، والاستماع إليه في محضر تمهيدي، قبل عرضه على ممثل الحق العام لأخذ المتعين في حقه.

إصدار شيكات بدون رصيد الشرطة الإدارية المنطقة الإقليمية لأمن برشيد النصب والاحتيال

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