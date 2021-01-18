شبهة ترويج المخدرات تورّط شخصين ببرشيد

شبهة ترويج المخدرات تورّط شخصين ببرشيد
صورة: هسبريس
الإثنين 18 يناير 2021 - 19:13

أوقفت فرقة الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة برشيد، الإثنين، شخصين من ذوي السوابق القضائية، يبلغان من العمر 35 و40 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة المخدرات والاتجار بها.

وأفادت مصادر هسبريس بأن عناصر الشرطة القضائية أوقفت المشتبه فيهما على متن سيارة خفيفة، بالسد القضائي المتواجد في مدخل المدينة، وبحوزتهما كمية من مخدر الشيرا، قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة عن حجز كمية إضافية من المخدر نفسه، ومبالغ مالية محصلة من عملية ترويجها، فضلا عن هاتفين نقالين.

وجرى إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة بالدائرة القضائية سطات، لفائدة البحث التمهيدي، قصد الكشف عن علاقة كل واحد منهما بترويج المخدرات، قبل عرضهما على ممثل الحق العام للنظر في المنسوب إليهما.

الأمن الوطني برشيد ترويج المخدرات سطات

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‫تعليقات الزوار

2
  • ههههه
    الإثنين 18 يناير 2021 - 19:28

    هنا توجد فقط المخدرات التي يبيعها الذكر كي يسلب بها عقول الشباب والمراهقين إلى الهاوية.المهم ألا يدكر المقال موضوع يتعلق بالجنس وإلا لركضنا كلنا ورائه لنعلق عليه لاننا نحب الجنس اكثر من إتلاف عقول الشباب بالمخدرات

    2
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  • سلا-الرباط
    الإثنين 18 يناير 2021 - 19:37

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، الشكر الجزيل لرجال الأمن الوطني . اعانكم الله .

    0
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