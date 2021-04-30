شبهة تعنيف حَكم تورط 3 لاعبين في بطولة الهواة

وضعت مصالح الدرك الملكي بتغجيجت ثلاثة لاعبين ممارسين بفريق النخيل المحلي لكرة القدم تحت تدابير الحراسة النظرية، على خلفية الاشتباه في تورطهم في قضية متعلقة بالاعتداء على الحكم مصطفى النميري، المنتمي إلى عصبة كلميم وادنون.

ويأتي هذا الإجراء بعد شكاية تقدم بها الحكم المذكور لدى النيابة العامة المختصة، يفيد من خلالها بتعرضه للاعتداء الجسدي من طرف بعض لاعبي نخيل تغجيجت، خلال المقابلة التي جمعت فريقهم بأولمبيك كلميم يوم الأحد الماضي، برسم الدورة الرابعة من بطولة القسم الشرفي الأول لكرة القدم.

وتواصل عناصر الضابطة القضائية مسطرة الاستماع إلى جميع اللاعبين الذين وردت أسماؤهم في الشكاية التي توصلت بها النيابة العامة، معززة بشهادة طبية ممنوحة من طرف المستشفى الجهوي بكلميم، في انتظار إحالة الملف على القضاء.

وفي تصريح له حول الواقعة قال مصدر مسؤول في عصبة كلميم وادنون إن “هذه الحالة غير الرياضية هي الثانية من نوعها التي تعيش على وقعها المنافسات خلال هذا الأسبوع، وهو ما يبين أن أيادي خفية تعمل كل ما في وسعها من أجل عرقلة عمل عصبة كلميم وادنون، خصوصا أنها حديثة التأسيس”.