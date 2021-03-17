شبهة محاولة اختطاف رضيع تورط صاحب سوابق

شبهة محاولة اختطاف رضيع تورط صاحب سوابق
صورة: أرشيف
الأربعاء 17 مارس 2021 - 15:12

باشرت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن البرنوصي بمدينة الدار البيضاء تحقيقاتها لتحديد ظروف وملابسات توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية للاشتباه في تورطه في محاولة اختطاف رضيع يبلغ من العمر ثلاثة أشهر.

ووفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، فقد كانت مصالح الأمن الوطني قد توصلت بإشعار حول ضبط المواطنين للمشتبه فيه متلبسا بمحاولة اختطاف الرضيع من داخل منزل أسرته بحي النعيم، وذلك بعد أن ولج المنزل في ظروف تجري حاليا الأبحاث من أجل تحديدها، ويحتمل أن لها صلة بمعرفة سابقة تربطه بأم الرضيع الضحية، قبل أن تتدخل أقرب دورية للشرطة من أجل توقيفه وإعادة الرضيع سالما.

وقد تم وضع المشتبه فيه، البالغ 37 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم إخضاع والدة الرضيع لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد كافة ملابسات هذه القضية وخلفياتها الحقيقية.

أمن البرنوصي اختطاف رضيع الحراسة النظرية الشرطة القضائية

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