شبيبة "العدالة والتنمية" تثمن "الاعتراف الأمريكي"

اعتبرت شبيبة حزب العدالة والتنمية أن قرار الإدارة الأمريكية القاضي بالاعتراف بالسيادة المغربية الكاملة على جميع أقاليمه الجنوبية، وعزمها على فتح قنصلية للولايات المتحدة الأمريكية بمدينة الداخلة “خطوة لها وزنها وأهميتها الكبيرة على الصعيد الدولي، وتساهم في تأكيد سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وتعتبر تتويجا للتعبئة الوطنية وللجهود الدبلوماسية التي يقودها جلالة الملك حفظه الله، والتي تنخرط فيها كافة القوى الحية في البلاد، في إطار إجماع وطني يمثل الصخرة الصلبة التي تتحطم عليها كافة المناورات والمؤامرات التي تحاك ضد القضية الوطنية”.
وأكد البلاغ الصادر عن شبيبة “البيجيدي” أن قضية الصحراء المغربية، باعتبارها قضية مصيرية، وقضية إجماع وطني، “كلفت الشعب المغربي دماء زكية طاهرة، فضلا عن المعطيات التاريخية والقانونية المحيطة بها، تجعلها قضية مستقلة عن أي قضية أخرى، ولا يمكن بأي حال أن تكون موضوع مساومة أو مقايضة أو ابتزاز للمغرب أو ضغط عليه”.
وأضاف البلاغ أن شبيبة العدالة والتنمية “تعتز بتأكيد جلالة الملك رئيس لجنة القدس خلال اتصاله بالرئيس الفلسطيني على أن المغرب يضع دائما القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء المغربية، وأن عمل المغرب من أجل ترسيخ مغربيتها لن يكون أبدا، لا اليوم ولا في المستقبل، على حساب نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة، وأنه لن يتخلى أبدا عن دوره في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأنه سيظل كما كان دائما، ملكا وحكومة وشعبا، إلى جانب أشقائنا الفلسطينيين”.
واعتبر بلاغ شبيبة حزب “المصباح” أن القضية الفلسطينية “جزء لا يتجزأ من وجدان الشعب المغربي قاطبة ونضالاته، وأنها قضية مبدئية توحد المغاربة كما توحدهم القضية الوطنية خارج الحسابات والاصطفافات الفكرية والسياسية، وأنها بالإضافة إلى كونها قضية ذات أبعاد حضارية وتاريخية، فإنها قضية احتلال واغتصاب أرض وتقتيل وتهجير وإبادة لسكانها، وقضية دفاع عن حياة وكرامة وحقوق الإنسان، وأن مواقف الشبيبة الداعمة للقضية هي جزء من الموقف الثابت للمغرب، ملكا وحكومة وشعبا، مؤكدة استمرارها في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وفي مساندة الشعب الفلسطيني في سعيه لإقامة دولته المستقلة على كافة التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف”.
وإذ تؤكد الشبيبة موقفها المبدئي والثابت في دعم نضالات الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه وحقه في العودة إلى كامل أراضيه التي هجر منها، وفي مشروعية المقاومة الفلسطينية، باعتبارها خيارا حاسما وفعالا لاستعادة الحقوق التاريخية الثابتة للشعب الفلسطيني ولتحرير الأراضي المقدسة من الاحتلال الصهيوني، يضيف البلاغ ذاته، “فإنها تجدد التشديد على موقفها المبدئي الرافض للتطبيع مع الاحتلال الغاصب وتبرير جرائمه ضد الشعب المظلوم والأرض المحتلة في فلسطين، وتدعو الجميع إلى التعبئة واليقظة من أجل الاستمرار في دعم صمود الشعب الفلسطيني ومناصرة القضية الفلسطينية باعتبارها قضية مركزية لدى الشعب المغربي وكافة القوى الحية في البلاد”.
السلام عليكم
العدالة وقع لها كمن وقف في مفترق طرق، فلا هي تعرف أين الطريق من أين؟
البلاغ مبهم في صياغته، فهو يؤيد الإعتراف الأمريكي، لاكنه لا يتطرق للعلاقات المغربية الإسرائيلية، و بدل دالك الدخول في العموميات و لغة الخشب: من أننا لن نتخلى عن فلسطين و القدس قضيتنا أيضا… بلا بلا.
ما عندنا ما نسالو فالشبيبة..!!!!
شبيبة الفرص، ووووو.
الى قالوا ليهوم الوسكي حلال، اخرجوا غدا، اقولو والله الى حلال.
le maroc et les usa ont ouvert grande la porte de la paix,une paix pour le bien :
les usa ont reconnu que le sahara est marocain,et soutenant la proposition d"autonomie aux populations sahraouies,
le maroc aura des relations diplomatiques avec l"état d"israel,enfin une paix entre deux pays qui ont en commun des populations maroco israelites établies en israel,personnes pouvant venir directement d"israel au maroc pour retrouver leurs racines toujours présentes au maroc,
nous sommes soulagés de cette reconnaissance et cette paix pour regarder l"avenir avec respect et amitié,maroc usa israel
القضية الوحيدة التي توحد الشعب المغربي.هي الوحدة الترابية.اما ذونها فالشعب المغربي له اراؤ مختلفة.شخصيا اتابع الاعلام الفليطيني.لم نسمع قط.ان فلسطيني واحد تفوه بأن الصحىاء مغربية.انا انحذث عن الحكومة الفلسطينية التي تمسك العصى من الوسط. لتجنب غصب النظام الستالبني الجزائري.بالنسبة لي من لا يقر بمغربية الصحراء فهو منافق لنا وضدنا.لا تتحذثوا باسم الشعب المغربي الذي تأكد من المواقف الفلسطينية الرمادية.القضية الفلسطينية لم تعد تغريني شخصيا.وهي تتلاشى تدريجيا من اعين جيلي على الاقل الذي ناصرها…جيل اليوم له مشاغل اخرى لا يعرف حتى مكان تواجد فلسطين.فبالاحرى….في الوقت الذي يعرف كل شيء على دولة اسرائيل.
"فإنها تجدد التشديد على موقفها المبدئي الرافض للتطبيع…. "
أنكم لا تمتلون سوى انفسكم و مريديكم وليس الشعب المغربي الذي أصبح يعي جيدا أين مصلحته .
والمغاربة الاحرار لن يساندون من يساند البوليزاريو عدو وحدتنا الترابية لأن خيانة للوطن من الكفر ومن يخون وطنه لا يحق له الدفاع على أوطان الغير.
انتم ضد السلام لأنكم بإختصار تقتاتون على مشكل الفلسطينيين و وجودكم رهين بدوام صراعهم مع اسرائيل ولأن عقيدتكم مبنية على الحقد وكراهية الغير ، وبهذا وضعتم انفسكم في مزبلة التاريخ .
كان عليهم كتابة هذا البلاغ باللغة الصينية كي لا نفهم شيئا
PJD
PLUS FLAGORNEURS TU MEURS
يبكون مع الراعي وينبحون مع الكلب ويأكلون مع الذئب… لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم…
يتمنون الاعتراف الأمريكي وماذا عن التطبيع ياشبيحة العداء والتسمقيلة
لا تمتلون الا انفسكم، اما ان تجمعو كل المغاربة في سلة واحدة فهذا لن نقبله،
من يريد ان يدافع ويساعد الفليسطنيين فعليه بالدهاب ليحارب الى جنبهم او يعطيهم من ماله الخاص، وليس من مال فقراء و محتاجي المغرب.
مرحبا بالعلاقة المغربية الاسرائلية، وشكرا جلالة الملك محمد السادس، والله ابارك في عمر سديييييييييييي
فبل شهرين كان المغاربة قاطبة يتهمون الامارات و البحرين و السودان بالخيانة و الغدر و حتى الكفر بسبب تطبيعهم مع اسرائيل .
اليوم حينما طبع المغرب مع اسرائيل خرجوا ينشدون و يغنون بالنصر الدبلوماسي.
صراحة شعب يستحق الشقفة و دائما اسميه شعب للنفاق و الشقاق .
انا لست ضد التطبيع انا من زمان و انا اريد ان يطبع المغرب مع اسرائيل و يستفيد اقتصاديا مثل استقادت تركيا حيث تدخل ميزانيتها اكثر من 8 مليارات دولار من هذا التطبيع .
انا فقط ضد ازدوجية المعاير تحل لنفسك ما ترحم لغيرك
لم تكن يوما لدى حزب البليكي و تجار الدين مواقف تابثة، والدليل أن انتهازيتهم و شعبويتهم ونفاقهم فضحهم بمجرد أن وصلوا إلى السلطة. يقول المثل : إذا أردت أن تعرف حقيقة شخص، إعطيه سلطة ومالا.
نحن نؤيد كل خطوة يقوم محمد السادس بارك الله في عمره.