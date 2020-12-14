غياب النجاعة الهجومية يقلق مدرب حسنية أكادير

عبر منير شبيل، مدرب فريق حسنية أكادير لكرة القدم، عن أسفه لتواصل صيام “الفريق السوسي” عن التهديف بعد خوضه ثلاث مباريات في منافسات الدوري الاحترافي، فشل خلالها رفاق يوسف الفحلي في هز الشباك.

ولخص المدرب منير شبيل، بعد مباراة الجولة الثالثة أمام شباب المحمدية، معاناة الحسنية مع بداية الموسم الكروي الجاري في غياب النجاعة الهجومية، وغياب مهاجم قناص يترجم الكرات الهجومية إلى أهداف.

وأكد مدرب الحسنية أن فريقه يعاني كثيرا في الخط الأمامي، بعد خوض 270 دقيقة دون أن يتمكن من إحراز أي هدف، مبرزا أنه حاول خلال مباراة أمس، برسم الجولة الثالثة، البحث عن حلول بديلة بالاعتماد على الأطراف، غير أن ذلك لم يمكن من حل هذا الإشكال.

وأوضح منير شبيل أن مسار الدوري مازال طويلا، والفريق ملزم بالاشتغال كثيرا على الجانب الهجومي في قادم الأيام، لإيجاد الحلول للعقم الهجومي الواضح، مضيفا أن الكرة لم تنصف لاعبيه في المباريات الأولى، ويتمنى أن تنصفهم في قادم المقابلات.