غياب النجاعة الهجومية يقلق مدرب حسنية أكادير

غياب النجاعة الهجومية يقلق مدرب حسنية أكادير
أرشيف
الإثنين 14 دجنبر 2020 - 14:29

عبر منير شبيل، مدرب فريق حسنية أكادير لكرة القدم، عن أسفه لتواصل صيام “الفريق السوسي” عن التهديف بعد خوضه ثلاث مباريات في منافسات الدوري الاحترافي، فشل خلالها رفاق يوسف الفحلي في هز الشباك.

ولخص المدرب منير شبيل، بعد مباراة الجولة الثالثة أمام شباب المحمدية، معاناة الحسنية مع بداية الموسم الكروي الجاري في غياب النجاعة الهجومية، وغياب مهاجم قناص يترجم الكرات الهجومية إلى أهداف.

وأكد مدرب الحسنية أن فريقه يعاني كثيرا في الخط الأمامي، بعد خوض 270 دقيقة دون أن يتمكن من إحراز أي هدف، مبرزا أنه حاول خلال مباراة أمس، برسم الجولة الثالثة، البحث عن حلول بديلة بالاعتماد على الأطراف، غير أن ذلك لم يمكن من حل هذا الإشكال.

وأوضح منير شبيل أن مسار الدوري مازال طويلا، والفريق ملزم بالاشتغال كثيرا على الجانب الهجومي في قادم الأيام، لإيجاد الحلول للعقم الهجومي الواضح، مضيفا أن الكرة لم تنصف لاعبيه في المباريات الأولى، ويتمنى أن تنصفهم في قادم المقابلات.

الدوري الاحترافي حسنية أكادير شباب المحمدية مدرب منير شبيل يوسف الفحلي

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‫تعليقات الزوار

4
  • رياضي
    14 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    هذه فقط الانطلاقة و قادم الدورات سيتحسن خط الهجوم بعد انسجام اللاعبين الجدد و دخولهم المنافسة

    3
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  • نورالدين
    14 دجنبر 2020 الساعة 21:12

    السلام عليكم ورحمة الله
    الحسنية عندها الملعب وخاصها الرئيس والمدرب واللاعبين.
    من الاخر .

    0
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  • JOUEUR
    14 دجنبر 2020 الساعة 22:12

    Tu n a q a faire jouer les jeunes attaquants du Hassania ils ont des tallants et en fin du compte tu n aurai plus aucun souci et toute l équipe va marcher sur des roulettes

    0
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  • Houcine
    15 دجنبر 2020 الساعة 01:12

    اتمنى التوفيق للحسنية وسؤالي فين سيسي
    واكون خير انشاء ونحن متفائلين وتقتنا في الطاقم كل كبيرة والله المعين

    0
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