شجرة "الكريسماس" في غزة
أ.ف.ب
الخميس 24 دجنبر 2020 - 00:15
غادة أبو داوود سيدة مسيحية تزين شجرة “الكريسماس” رفقة قريبتها داخل منزلها في مدينة غزة الفلسطينية مع بدء الاحتفال بذكرى ميلاد النبي عيسي عليه السلام.
وتقدر نسبة المسيحيين عموماً بنحو 1% فقط من سكان الأراضي الفلسطينية عامة، ولكنها في غزة أقل بكثير حيث يقدر عددهم بنحو ألف نسمة معظمهم من الأرثوذكس بين سكان القطاع الذين يقدر عددهم بنحو مليوني مسلم.
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