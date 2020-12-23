شجرة "الكريسماس" في غزة

شجرة "الكريسماس" في غزة
الخميس 24 دجنبر 2020 - 00:15

غادة أبو داوود سيدة مسيحية تزين شجرة “الكريسماس” رفقة قريبتها داخل منزلها في مدينة غزة الفلسطينية مع بدء الاحتفال بذكرى ميلاد النبي عيسي عليه السلام.

وتقدر نسبة المسيحيين عموماً بنحو 1% فقط من سكان الأراضي الفلسطينية عامة، ولكنها في غزة أقل بكثير حيث يقدر عددهم بنحو ألف نسمة معظمهم من الأرثوذكس بين سكان القطاع الذين يقدر عددهم بنحو مليوني مسلم.

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