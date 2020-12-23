شجرة "الكريسماس" في غزة

غادة أبو داوود سيدة مسيحية تزين شجرة “الكريسماس” رفقة قريبتها داخل منزلها في مدينة غزة الفلسطينية مع بدء الاحتفال بذكرى ميلاد النبي عيسي عليه السلام.

وتقدر نسبة المسيحيين عموماً بنحو 1% فقط من سكان الأراضي الفلسطينية عامة، ولكنها في غزة أقل بكثير حيث يقدر عددهم بنحو ألف نسمة معظمهم من الأرثوذكس بين سكان القطاع الذين يقدر عددهم بنحو مليوني مسلم.