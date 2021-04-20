شخصيات جزائرية تنسحب من "نداء المستقبل" لفتح الحدود مع المغرب

لم تخل مبادرة نداء المستقبل التي وقعها مغاربة وجزائريون لفتح الحدود بين البلدين من “حسابات سياسية” من الجانب الجزائري، رغم أنها ذات طابع إنساني واجتماعي.
وكانت شخصيات جزائرية ومغربية أطلقت نداء وقع عليه أزيد من 500 شخص من مختلف البلدين، يدعو إلى “فتح معبر بري إنساني للعائلات الجزائرية المغربية لتبادل الزيارات، ومن أجل وضع حد لخطاب الكراهية وفتح قنوات للحوار”.
وكشفت وسائل إعلام جزائرية، أمس الاثنين، أن شخصيات جزائرية انسحبت من هذه المبادرة نظرا لـ “نواياها السيئة والمبيتة”.
وأشارت المصادر ذاتها إلى انسحاب الجزائري بكي بن عامر، الأمين العام لتحالف الإعلاميين والحقوقيين الأفارقة، من مبادرة نداء المستقبل الموقعة من نخب فكرية وإعلامية من الجزائر والمغرب.
وقال بكي بن عامر في بيان: “اتضح لي اليوم أن بعض المغاربة الموقعين على النداء نواياهم سيئة ومبيتة، ففي الوقت الذي يناشد فيه البيان قيم المحبة والتسامح والإخاء ونبذ الكراهية، راح بعض المغاربة ممن وقعوا البيان إلى بث سمومهم على الجزائر من خلال منشورات مغرضة هدفها النيل من بلدي”.
وأضاف أنه لن ينخرط في أي مبادرة “ما لم تكن النوايا صادقة تترجم حقيقة صدق الشعوب المغاربية”.
وبحسب المصادر الجزائرية، فقد انسحب من المبادرة أيضا المحامي الجزائري جمال خدير، والناشط المدني صلاح الدين سكريت.
ويبدو أن وسائل إعلام جزائرية مقربة من النظام العسكري قادت حملة ضغط من أجل انسحاب أسماء جزائرية من المبادرة المشتركة مع المغاربة؛ إذ حذرت صحيفة “الشروق” من “توجيه الموقعين المغاربة للجزائريين واستغلالهم من طرف جهات معادية للشعب والحكومة الجزائرية”.
واعتبر نوفل البوعمري، منسق المبادرة عن الجانب المغربي، أن ردود الفعل هذه كانت منتظرة “لمحاولة نسف المبادرة من الداخل”.
وقال البوعمري في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “نحن نعي جيدا الفخاخ التي قد توضع في وجه هذا النداء وهذه الدعوة، لأن هناك من يُخيفه مطلب فتح الحدود بشكل عام، وخاصة عندما يكون مدخله إنسانيا”.
وأضاف منسق المبادرة: “شخصيا، لا بد أن أتفهم بعض ردود الفعل هذه، وإن كان الأمر يتعلق بشخص واحد أصدر بيانه لمبررات غير مفهومة، هو بكي بن عامر، وهو من حقه الانسحاب وتغيير موقفه، ولن نحرجه بطرح حقيقة دواعي هذا الانسحاب وما الذي تغير في مضمون المبادرة”.
وأوضح البوعمري قائلا: “نحن أطلقنا مبادرة للمستقبل ونعتبر أنها قد حققت أهدافها من خلال كل هذا النقاش الذي خلقته والجمود الذي حركته، خاصة في الداخل الجزائري، لذلك فهذا التشويش عادي ولا تعليق عليه. ونحن ما زلنا سنعلن على خطوات مستقبلية تتماشى ومضمون النداء”.
لجات عليا أنا ينسحبوا كاملين وديك الورقة لوقعوها ي…رتكم عارفين. لا لفتح الحدود. افصل غلقها للأبد. لا ثقة في اناس يكنون غلا وحقدا لا مثيل له. لا ثقة فيمن ينفثون سموم فسلهم على المغرب ويريدون تقسيمه. قيم الله ظهرهم.
اتفق العرب على ألا يتفقوا ، حتى هذه المبادرة المتهم الوحيد وكما العادة هم المغاربة ولا حول ولا قوة الا بالله. من نظري لا أمل لأي توافق في هذه الأثناء وفتح الحدود يجب نسيانه والله المستعان
مخطىء من يعتقد أنه بأمكانه التفريق بين الشعوب خصوصا أذا كانت تتقاسم الكثير من الروابط،المستقبل كله للشعوب المغاربية لأن المغرب العربي حقيقة ثابتة بالأضافة إلى أن هناك عامل ليس في هؤلاء المعرقلين والذين سيرمون في مزبلة التاريخ أنه وعي الشعوب والذي بدأ يتبلور على أرض الواقع.
لقد اتضح لنا نحن ان الجانب الجزائري هو الذي عرقل ويعرقل وسيظل اتحاد المغرب الكبير ، فكل خطوة او مبادرة من جانبنا الا وهي مؤولة على العداء والمكر. الحل هو ان نقاطع هذا الكيان الفرنسي الى ان يحسم الحراك الشعبي القوي في امر وجود العصابات المافياوية الحاكمة.
انا كمغربي قاطن بالجهة الشرقية أعارض بشكل تام فتح أي حدود مع الجزاءر…الى حين طرد العصابة الحاكمة…ووقف تصدير حبوب الهلوسة من طرف العصابة التي أثرت على شبابنا…ووقف دعم نظامةالعصابة لمرتزقة قطاع الطرق…و تقديم اعتذار للمغاربة المطرودين من طرف بوخروبة
الجزائر طرف لا يؤمن جانبه… العسكر سينزل بثقله لوأ د كل مبادرة انسانية…
الجزائر ادا لم يتغير نظامها فلن تفتح الحدود أبدا فحتى الرؤساء الدين تعاقبوا وكانت نيتهم صافية اما اغتيلوا أو هددوهم بالقتل بدل إطلاق هده الحملة كان على هؤلاء النشطاء ان يركزوا على الصحراء الشرقية و تندوف المغربية وتنظيف صحراء مغربية من الخونة.
اتمنى من المولى في هذا الشهر الكريم ان تبقى الحدود مغلوقة إلى يوم الدين لاننا نحن الجزائريين ما عندناش الزيت والسميد ووووو… الخ اذن لوكان يفتحون الحدود رايحين نديلكم كلش اذن من الأفضل تبقى مغلوقة ههههههههههههه….. والله غير الجزائريين ما سامعين كاع بهاد الحدود
انكم تعرفونهم وتمدون اعناقكم اليهم لاذلالكم و النيل من كرامتكم،عندما تمدون ايديكم اليهم لرفع مستوى الصداقة الى الخوة فهم لن ولم يعتبروا ذالك تضحية،اي فيه الفز تيقفز.
واش باقيين كتيقو في الجزائرييين….. وخا يعطوكم وعود المشكل في العسكر غادي يصغط عليهم وينسحبو في اخر لحضة… ماعندهم كلمة ومافي صاليحمش يتحلو الحدود…. المغرب هرب عليهم…. والى فتحو الحدود غادي يتفضح امر العصابة… لهدا راهم كيديرو المستحيل باش تبقا الحدود مغلقة…… وشخصيا كمغربي انا ضد فتح الحدود معاهم حتى تحيد ديك العصابة… لي اكيد قرب وقتهم…
انسحبوا بتعليمات من جنرالات الجزائر الدين يخيفهم اي تقارب مع المغرب اقليمي كان او دولي ،فما بالك بتقارب الشعبين الشقيقين الجزائري و المغربي…!!!
حتى على توقيع وثيقة لرفع خطاب الكراهية من طرف نخب مغربية و جزائرية لم نتفق.
الله يرحم باكم إما سدو علينا هاد الموضوع، لا نريد لا حدود مفتوحة و لا هم يحزنون. في الآخر ينظرون إلينا نظرة احتقار و “ولاد المخزن” و “المروكي” ووو. يجب انتظار جيل جديد من الجزائريين الذين لن يكونوا قد عايشوا جنرالات جهنم و خطابهم الحاقد.
إلى ذلكم الحين، كل في أرضه و السلام.
On ne veut pas la réouverture de nos frontières avec le régime militaire algérien, le peuple algérien mérite beaucoups mieux que ces généraux
Les Marocains de Tanger à Marrakech à Laayoune a Dakhla et toutes les autres villes marocaines sont unis pour La Défense de notre intégrité territorial, c’est non negociable
عندما تتابع الإعلام العسكري الشنقريحي وما يقوله على الامبراطوريه المغربية تتأكد أن العدو الأول و الأخير للمغرب هو جار السوء دون دكر إسمه
عندما أرى مجموعة الاتحاد الأوروبي مجموعة متضمنة في ما بينها رغم تباينها وتباعدها جغرافيا وتاريخيا ولغويا وعرقيا، ونحن تجمعنا كل أسباب ودواعي الاتحاد في ما بيننا في اللغة والدين والتاريخ المشترك ورغم هذا يحز في نفسي ان نجد أنفسنا في تشردم وانقسام دائم لإرضاء مخططات اعداء وخدتنا لأنها تمثل خطرا عليهم وعلى قوة اقتصادهم
يا ودي احسن ما تفتح هاذ الحدود مع قوم مريض نفسانيا… ما عندنا ما نديروا بهم ما يجي من عندهم غير المشاكل وصداع الراس…
ربما هناك من وقع بنية الخروج واحداث الشوشرة لارضاء اسياده.
نستاهلو كتر من هادشي بنادم محملكش او لاصقين فيهوم اش هد الشوهة
اودي معدنا مانديرو بكمامرهم ، اتعطلو في الانسحاب من داك العام ، صلة الرحيم حرام معاهم .
أقول للإخوان الجزائريين المنسحبين من الإتفاقية إن الضغوط التي نظام المخابرات والكهول الجنرالات ومعهم قناة الشروق واعلامهم المأجور سائرين بالجزائر إلى الإفلاس و الإنهيار.. والمغاربة بندائهم التظامني لفتح الحدود ما هو إلا محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاده قبل فوات الأوان… والقضية ما فيها لا أيادي خارجية ولا أيادي داخلية… والسلام على من اتبع الهدى
شيء طبيعي أن النظام العسكري في الجزائر يعارض أي تقارب،وهو سيضغط على من وصلت يداه اليه ليبتعد عن المشاركة في أي تقارب،ولا غرابة في ذلك لأنها طبيعة العسكر الحاكم.
في رايي المتواضع المغرب مثيقن من زمان أنه لا يمكن الوثوق أو التعامل مع النظام العسكري في الجزائر،بسبب عقيدته العدائية التاريخية للمغرب.
وعلى الذين يحاولون التقارب أن يعوا أنه ليس هناك من جدوى سوى التطبال والتسفيق على الماء كما يقول المثل.
الى حين تغير النظام الى نظام مدني يقبله الشعب الجزائري الحر بكل أطيافه، وبرلمان منتخب نزيه، له كامل الشرعية والأخلاص في خدمة بلده وشعبه بصدق،عندها يمكن الوثوق بالتعامل معه بجدية أيضا.
والى ذالك الحين على المغرب أن يبني بلده ويحصن أطرافه ويهتم بتنمية مناطقه تحت القيادة الحكيمة للملك محمد السادس والرجال الأكفاء من حوله.
من البداية كان منتظرا أن تتدخل المخابرات الجزائرية لنفس المبادرة..الجزائر ليست دولة ديمقراطية حتى تدعن لموقف الرأي العام واحترامه.. كل شيء يمر تحت مجهر الالة المخابراتية التي تحصي أنفاس الجزاءربن هده ستين سنة
قال ابن تيمية رحمه الله : الصادقون يدوم أمرهم والكاذبون ينقطع أمرهم هذا أمر جرت به العادة. فيا من يقول بفتح الحدود مع الجزائر اما زلت شاكا ان هؤلاء اهل ثقة؟؟ بل هم أهل مكر وخداع، عاشت المملكة المغربية شعبا وملكا، ولا يصح الا الصحيح
يقول المثل المغربي : لي ضركك بخيط ضركو بحيط و يقال أيضا لما او الشطابة حتى قاع لبحر… هذا ينطبق على الجارة الشرقية التي تكن حق دفين اتجاه المملكة.
نريد بناء جدار فاصل بيننا كمثل سور الصين العظيم على طول الحدود المغربية الجزائرية حتى الحدود الموريتانية جنوبا وقضي الأمر
اش بغيناهم؟؟ يغليو علينا البنان والزيت والحليب؟؟؟ههههه.هاذ الانفتاح اللي حنا ماشيين فيه راه سبب ازمات اجتماعية وعمق الازمات الموجودة اصلا…مثال بسيط على ما اقول…الكراء في المغرب تضاعف معدل سومته على الصعيد الوطني منذ تدفق جحافل من مواطني دول افريقيا…وهذا مثلا تعميق لازمة السكن الموجودة اصلا…وهوامر عادي ما دمنا دولة تعتمد السوق الحرة في اقتصادها …ما لا يفكر فيه منظرو هذه السياسة هو ان ازدياد الوافدين يعني الغلاء..ويعني ايضا تضاعف الراغبين في الهجرة هربا من الظروف التي يخلقها هذا الغلاء
عن اي نوايا حسنة يتحدث هذا “الامين”!!!!؟؟؟؟؟ و انت تريد تقسيم بلدي!!! صراحة اتعجب من بعض مفكرينا يمدون يدهم لهؤلاء المنافقين، الحركيين المتشبعين بالفكر الاستعماري الابتزازي الحركي .. دعونا من هؤلاء المتخلفون.
لا أدري لماذا يصر المغرب على فتح الحدود ؟ إتركوهم وشأنهم الجزائر عملت منذ القدم على غسل أدمغة فئة كبيرة من شعبها على أن المغرب عدو …
صدق من قال ضربني وبكى سبقني وشكى
كأن المغاربة هم من يطالبون بالاراضي الجزائرية لكي يكون لهم حظ من رؤية المحيط الاطلسي المغاربة هم من يرغبون تقسيم الجزائر شماله من جنوبه لا حولا ولا قوة الا بالله العلي العظيم مهم انصت وتراقب فرد سيكون من السيد بوريطة وتحت اشراف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله
أنا كمغربي ساكن في شرق المملكة لا أوافق على فتح الحدود، يجب أن ينسى المغرب و المغاربة أي فكرة لفتح و نحن ضد أي فكرة لفتح الحدود مع كوريا الشرقية.
لا نريد فتح اية حدود مع الفرقشية بل نريد اغلاقها باحكام لان بلدنا سيغرقونه بالاقراص المهلوسة على انواعها وسيدمرون عقول شبابنا من الافضل الا نفكر بالمرة في فتح هذه الحدود لانه خطر على بلادنا
…….لم اطلب منكم التحدث بإسمي …….كمغربي لا لفتح الحدود لا لفتح الحدود لا لفتح الحدود ……لا لفتح الحدود مع الجزائر ./
شخصيا انا ضد اي مبادرة مع جار السوء لان اكثر الناس لا تفهم عقلية الجزائر. كذالك ان معظم الشعب الجزائري ممسوح الدماغ منذ عقود بفكرة بوخروبة ، ربما بعد عقود اخرى تتغير الشخصيات والافكار ربما اذاك نعلم ان الجزائريين نواياهم حسنة . المهم ، نقول اللهم اهدي عبادك المسلمين لما فيه خيرا لهم ولشعوبهم . اللهم من اراد تمزيق وتشتيت بلاد المسلمين ، اللهم عليك به ورد كيده في نحره.
نحن نتطلع إلى فتح الحدود الوهمية مع مليلية وسبتة ،والبحرية والجوية مع إسبانيا وأوروبا بصفة عامة، أما فتح الحدود مع النظام العسكري في الجزائر فلا خير يرجى منها .
الما والشطابة حتى لقاع الواد ومن تما للبحر ومن تما للمحيط المهم والواضح أن لاثقة بتاتا في جارة السوء التي تكن عداءا منقطع النظير لكل ما هو مغربي،آآآآش درنا ليهم ؟ما نعرف ؟
و أوضح البوعمري قائلا: “…ونحن ما زلنا سنعلن على خطوات مستقبلية تتماشى ومضمون النداء”
لا تسقيني ماء الحياة بذلة *** بل فاسقيني بالعز كأس الحنطل
خلاصة القول عزها تعزك أما أنتم أصحاب طاوة طاوة الله يذلكم أكثر ما نتم مذلولين.
المغرب فوق صحراءه وعدد من الجزائريين سذج والانتهازية تعشعش هناك وهنا !
أشعر أن تصريحات الجزائريين صادقة وواعدة لتقريب الشعبين أكثر فأكثر وفتح الحدود، واعدة لأن قناع الانتهازيين هنا وهنالك ستسقط رويدا رويدا وتسطع الحقيقة كالشمس في واضحة النهار، في فصل الربيع، إنطلاقا من مواقف جزائريين مثقفين وطنيين أقحاح ومن صحفيين مغاربة وجزائريين ودوليين ملتزمين بأخلاق مهنة الصحافة وبدورها في البحث عن الحقيقة، حقيقة الظلم الذي لحق بالمغرب منذ نونبر 1975 أي منذ نجاح المسيرة الخضراء.