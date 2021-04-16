شخص ينهي حياة زوجته نواحي إنزكان آيت ملول

أقدم شخص، في الستينات من العمر، على وضع حد لحياة زوجته، قبيل مغرب الخميس، بعد أن وجه إليها عدة ضربات بواسطة أداة راضة، وذلك في درب “الحماني” بالجماعة الترابية التمسية التابعة لعمالة إنزكان آيت ملول.

وفيما لفظت الزوجة أنفاسها الأخيرة متأثرة بجروح بليغة ونزيف حاد، حاول الزوج إنهاء حياته بتناول مادة سامة، نقل على إثرها إلى المستشفى الإقليمي بإنزكان حيث يخضع للعلاج والحراسة الأمنية المشددة.

وانتقلت عناصر دركية وممثلون عن السلطة المحلية بمنطقة التمسية إلى مكان الواقعة، حيث تم الإشراف على نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات، وفتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة باستئنافية أكادير في ظروف وملابسات القضية التي ما زالت أسبابها مجهولة.