شراكة تجمع "السكك الحديدية" و"بريد المغرب"

وقع كل من محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، وأمين بن جلون التويمي، المدير العام لبريد المغرب، اتفاقية شراكة شاملة ومبتكرة “تعكس رغبة الفاعلين الوطنيين في التحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة لفائدة زبنائهما”.

بلاغ صادر عن الطرفين أفاد بأن إبرام هذه الشراكة، “تم في إطار الاستراتيجية الرقمية الجديدة للمكتب التي تهدف بالدرجة الأولى إلى تقديم خدمات مبتكرة للزبناء والشركاء، وكذا إحداث نقلة في منظومة صناعة السفر والحركية بفضل الفرص التي تتيحها التقنيات الرقمية”.

من جانبه، سيضع بريد المغرب مختلف الخدمات الرقمية التي يوفرها رهن إشارة المكتب الوطني للسكك الحديدية في إطار مواكبته في تحوله الرقمي، خاصة فيما يتعلق بالتوقيع الإلكتروني وتسهيل مراسلاته وتداولاته الإدارية بصيغة لا مادية بكل أمان مع زبنائه وشركائه، وذلك بصفته فاعلا في ميدان الخدمات المقدمة للغير “يحظى بالثقة فيما يتعلق بالاقتصاد الرقمي الوطني، والمتعهد الوحيد لخدمة التصديق الإلكتروني المعتمد من طرف الدولة للمبادلات اللامادية بالمغرب منذ 2011” وفق نفس المصدر.

وأضاف البلاغ أن هذه الشراكة الشاملة ستهم مجموعة من المحاور تتمثل في “تقديم خدمات البريد الرقمي والبريد ميديا لفائدة المكتب، بما في ذلك خدمات التصديق الإلكتروني وخدمات الاستضافة المعلوماتية والتجهيزات التقنية وكذلك الحلول المتعلقة بالتسويق المباشر والرقمي (الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والعروض الرقمية)، وكذا توزيع خدمات المكتب عبر شبكة بريد المغرب، إضافة إلى وضع البنية التحتية للمكتب، سواء بالمحطات والقطارات، رهن إشارة بريد المغرب لحملاته التواصلية، وأخيرا إتاحة مختلف خدمات النقل واللوجستيك للمكتب لفائدة بريد المغرب وشركاته الفرعية”.

يذكر أن هذه الشراكة ستمتد أيضا إلى مجال المراسلة بين الشركات الفرعية التابعة لكلا الطرفين، وكذا تعزيز تواصل الشريكين بنقاط البيع التابعة للمؤسستين.