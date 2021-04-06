شراكة تجمع مجلس الجالية و"مقاولات المغرب"

اعتبر عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، أن “الشعور الوطني وقوة الانتماء التي تتوفر لدى مغاربة العالم، يجعلها تشكل مفاتيح أساسية للمغرب من أجل استقطاب الكفاءات على الصعيد الدولي ودخول الأسواق العالمية، وهو ما أظهرته أزمة جائحة كوفيد-19”.

وقال بوصوف، خلال التوقيع على اتفاقية إطار للتعاون بين مجلس الجالية المغربية بالخارج والاتحاد العام لمقاولات المغرب، الثلاثاء بالدار البيضاء، إن “خلق الثروة يتطلب تحقيق التنمية الجهوية، وهو الأمر الذي يجعل الجالية المغربية تطلع بدور مهم في التنمية، بحكم انتمائها إلى جميع الجهات في المغرب، وذلك بتنسيق وبفضل مرافقة الاتحاد العام لمقاولات المغرب لحاملي المشاريع والمستثمرين من مغاربة العالم”.

وأضاف الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج أن “هذه الشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب لا تتعلق فقط بوضع مغاربة العالم في صلب النقاش الوطني حول التنمية الاقتصادية للبلاد، بل تسعى لمواكبتهم على مستوى الجهات التي ينحدرون منها كذلك، حيث توجد آليات دعم مالي مختلفة، ويتعلق الأمر بضمان إدماج جميع مواطنينا أينما كانوا”.

من جانبه، صرح كريم عمور، رئيس الجهة 13 للاتحاد العام لمقاولات المغرب المخصصة للمغاربة المقاولين وذوي الكفاءات العالية في العالم، بأن “هذه الاتفاقية ستمكن من توحيد الجهود وتضافر المجهودات مع المجلس لمواكبة وتمكين مغاربة العالم من ترجمة إرادتهم في المساهمة في الاقتصاد المغربي على أرض الواقع، لا سيما من خلال شراكات بين المقاولات والتوجيه الذي يقدمه مقاولون متمرسون في إطار الركائز الخمس لعمل جهتنا”.

وأضاف قائلا: “بصفتنا ممثلا للقطاع الخاص المغربي والجهة 13 التي تجمع فاعلي بلدنا المقيمين في الخارج، يشرفنا أن نوحد جهودنا مع مجلس الجالية المغربية بالخارج الذي يأتي مكملا لعملنا بفضل خبرته”.

وستعمل الجهة 13 للاتحاد العام لمقاولات المغرب ومجلس الجالية المغربية بالخارج، في إطار هذه الاتفاقية، بشكل وثيق لتعبئة الكفاءات والمقاولين المغاربة في الخارج للاستثمار في المغرب، وبالتالي المساهمة في التنمية الاقتصادية لبلدهم.

وسيقدم المجلس، بحكم تجربته التي تناهز 14 سنة في مجال الهجرة، والنقاشات التي يقودها في كل من المغرب وبلدان الإقامة أو داخل الهيئات الدولية، خبرته المكتسبة على مدار سنوات عديدة لفائدة الاتحاد، خاصة في ما يتعلق بتصنيف المقاولين المغاربة حول العالم.

يشار إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يضع اتحاداته الجهوية، البالغ عددها 13، وفدراليات القطاعية الـ 37 التي تمثل أكثر من 155 مهنة، ولجانه الموضوعاتية الـ 17، فضلا عن فريقه البرلماني في مجلس المستشارين، رهن إشارة المغاربة المقاولين في العالم لمواكبتهم في إطلاق مشاريعهم بالمغرب.