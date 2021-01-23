شراكة تجمع مجلس النواب وكلية الحقوق بأكدال

وقع الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، وفريد الباشا، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال-جامعة محمد الخامس-الرباط، اتفاقية للشراكة والتعاون بين المؤسستين، تهدف إلى تسهيل وتشجيع التعاون بينهما في مجالات التكوين والبحث والتدريب، وكذا في مجال تبادل الخبرات والمعارف العلمية والقانونية والدبلوماسية والحقوقية.

وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح رئيس مجلس النواب، حسب بلاغ للمجلس، أن التوقيع على هذه الاتفاقية يندرج في إطار الشراكة التي تجمع مجلس النواب مع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، والتي انطلقت السنة الماضية بعد التوقيع على اتفاقية في الموضوع، بحضور كل من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.

وأعرب المالكي عن الرغبة القوية لمجلس النواب في الانفتاح على الجامعة المغربية، مبرزا أهمية تفاعل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي مع العمل البرلماني، ومشيدا، في السياق ذاته، بالتطور الذي تعرفه الجامعة المغربية في السنوات الأخيرة وحرصها على مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.

من جهته، ثمن فريد الباشا، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال-جامعة محمد الخامس، التوقيع على هذه الاتفاقية، مشيرا إلى أنها تعتبر الأولى من نوعها التي تبرمها الكلية؛ كما كشف أن برنامج تطوير الكلية للسنتين المقبلتين يتضمن محورا أساسيا يتعلق بالانفتاح على المحيط، بما يتيح تفاعلا مثمرا بين خلق المعرفة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

واتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة مكلفة بتتبع وتفعيل وتقييم بنود هذا الاتفاق، فضلا عن اقتراح الموضوعات والمشاريع العلمية والعملية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.