شراكة تجمع وزارة التربية وجامعة كرة القدم

أشرف سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة رئيس الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية، وفوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على مراسم حفل توقيع مجموعة من اتفاقيات الشراكة والتعاون بين كل من الوزارة والجامعة الملكية.

ووفق بلاغ صادر عن الطرفين، فإن هذه الاتفاقيات تهم الارتقاء بالرياضة المدرسية في كرة القدم وإرساء مسارات ومسالك رياضة ودراسة في كرة القدم بصفة عامة والنسوية بصفة خاصة.

وأضاف البلاغ أنه تم توقيع اتفاقيتي شراكة “تهمان الارتقاء برياضة كرة القدم المدرسية وإحداث مسارات رياضة ودراسة في هذه الرياضة”. كما تم توقيع اتفاقية شراكة ثلاثية الأطراف ضمت أيضا مؤسسة SPORTS EDUCATION SOLUTIONS ممثلة في كل من بهية علي الهمة ويونس شكار، مؤسسي الشركة، “بخصوص إحداث مسارات ومسالك رياضة ودراسة في كرة القدم النسوية”.

كما جرى، في السياق نفسه، التوقيع علي اتفاقية شراكة تندرج في إطار تفعيل الاتفاقية الثانية بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة والأطراف نفسها بخصوص إحداث مسارات رياضة ودراسة بهذه الجهة في كرة القدم النسوية.

ومن شأن توقيع هذه الاتفاقيات، يضيف المصدر ذاته، “أن يمكن من تثمين التعاون للارتقاء بممارسة الرياضات المعنية بهذه الشراكات محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا ودوليا، خصوصا بالنسبة إلى الفتيات، واكتشاف التلميذات والتلاميذ الموهوبين؛ وذلك عبر تنظيم منافسات رياضية وفق برنامج محدد، وكذا تعميم ممارسة كرة القدم بالمؤسسات التعليمية ومؤسسات تكوين الأطر”.

كما سيمكن “من إرساء مسارات ومسالك دراسة ورياضة بالمؤسسات التعليمية أو بمراكز التكوين الرياضية، بالإضافة إلى تأهيل العنصر البشري من خلال تنظيم تكوينات مشتركة وتبادل الخبرات والتجارب في مجال التحكيم والتدريب والتدبير ومجالات أخرى”.

يذكر أنه جرى توسيع برنامج “رياضة ودراسة” خلال الدخول المدرسي الحالي ليشمل خمس أكاديميات جهوية للتربية والتكوين إضافية هي: الرباط – سلا- القنيطرة وفاس -مكناس وبني ملال -خنيفرة ومراكش -آسفي وجهة الشرق، من خلال إحداث 44 قسما إضافيا بالثانوي الإعدادي و33 قسما إضافيا بالثانوي التأهيلي؛ وذلك بعد مرحلة إرسائه التجريبية بجهتي الدار البيضاء – سطات وطنجة -تطوان –الحسيمة خلال الدخول المدرسي 2020-2019، على أن يتم تعميمه على جميع الأكاديميات الجهوية انطلاقا من الدخول المدرسي المقبل 2022-2021.