شراكة تدعم قطاع التكوين المهني بإقليم الرحامنة

وقع كل من عزيز بوينيان، عامل إقليم الرحامنة، ولبنى اطريشا، المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، الأربعاء بمقر عمالة الإقليم ذاته، اتفاقية لإنشاء مركز مخصص للبناء الإيكولوجي بمدينة ابن جرير.

وحددت هذه الشراكة، التي وقعتها كذلك رحمة الرقيق رئيسة جمعية الرحامنة للمبادرات النسائية، لهذا المركز مهمة وضع برنامج بيداغوجي للتكوين في مهن البناء الإيكولوجي وإحداث مسالك جديدة للتكوين المهني بإقليم الرحامنة.

وبمقر جامعة محمد السادس متعددة التخصصات، وقع كل من عامل إقليم الرحامنة والمديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وهشام الهبطي رئيس الجامعة ذاتها اتفاقية إطار شراكة وتعاون، من أجل وضع آليات للتعاون بين الأطراف، بهدف تطوير وملاءمة جهاز التكوين المهني التابع للمكتب سالف الذكر بإقليم الرحامنة.

وتسعى هذه الشراكة إلى مواكبة إقليم الرحامنة في تحقيق مخططه التنموي المحلي؛ من خلال تأسيس علاقات تعاون في مجالات التكوين المهني الأولي والمستمر، وتأهيل الموارد البشرية الكفيلة بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز المهنيين في تسيير مركب التكوين المهني الرحامنة، وتشجيع ثقافة خلق المقاولات لدى الشباب.

يذكر أن حفل التوقيع حضره رئيس المجلس الإقليمي، ورؤساء الجماعات الترابية، والنواب البرلمانيون، وأعضاء الجهة عن منطقة الرحامنة، والكاتبة العامة لمؤسسة الرحامنة للتنمية المستدامة، ورؤساء المصالح الخارجية، وممثلو المجمع الشريف للفوسفاط.