شرطة الرباط تُجهض تهريب كميات من المخدرات

أجهضت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي، وبناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تهريب 498 كيلوغرام من مخدر الشيرا، كما أوقفت شخصا يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وتم إجهاض هذه العملية على مستوى نقطة المراقبة المرورية بمنطقة العرجات بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي المختصة ترابيا، حيث تم توقيف سائق شاحنة في حالة تلبس بنقل 20 رزمة من مخدر الشيرا بلغ وزنها الإجمالي 498 كيلوغراما، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأضاف البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، البالغ من العمر 49 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فضلا عن رصد الامتدادات المحتملة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي.