شرطة السعيدية تحبط تهريب أطنان من الشيرا‎

قالت المديرية العامة للأمن الوطني إن فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة السعيدية فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في الساعات الأولى من صباح الجمعة؛ وذلك لتحديد المتورطين في محاولة تهريب أربعة أطنان و300 كيلوغرام من مخدر الشيرا عبر المسالك البحرية.

وذكرت المديرية في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن عناصر فرقة الشرطة السياحية كانت قد أحبطت عملية تهريب شحنات المخدرات المحجوزة بالشريط الساحلي بمدينة السعيدية صباح الجمعة، كانت معبأة ضمن 94 رزمة يبلغ وزنها الإجمالي أربعة أطنان و300 كيلوغرام من مخدر الشيرا؛ وذلك بعدما تخلى عنها المهربون عند تدخل عناصر الشرطة.

وأضاف البلاغ أن فرقة الشرطة القضائية بمدينة السعيدية تواصل الأبحاث والتحريات في هذه القضية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتوقيف كافة المتورطين في أنشطة هذه الشبكة الإجرامية، وكذا رصد جميع الامتدادات المحتملة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي.