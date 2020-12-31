شرطة الفقيه بنصالح تؤَمن "احتفالات رأس السنة"

أشرف العميد جواد عبد الهادي، رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بالفقيه بن صالح، مساء الخميس، على إعطاء انطلاق عملية انتشار العناصر الأمنية في كافة أرجاء المدينة، تفعيلا لتوجيهات الإدارة العامة للأمن الوطني، وتنفيذا للترتيبات الأمنية المتخذة بهدف تأمين احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة.

وقال العميد إن الترتيبات الأمنية انطلقت منذ حوالي أسبوع، من خلال مجموعة من العمليات الاستباقية التي تستهدف العناصر المؤدية إلى الجريمة، لكنها اليوم وصلت ذروتها، حيث سيتم اتخاذ عدد من التدابير الأمنية اللازمة استعدادا لاستقبال احتفالات رأس السنة، التي تبقى استثنائية هذا العام بحكم تدابير الحجر الصحي.

ودعا العميد كافة العناصر الأمنية إلى تشديد الإجراءات الأمنية، والتصدي لكل ما من شأنه المس بكرامة المواطنين وممتلكاتهم، مشددا على ضرورة تطبيق القانون واحترام الحريات الشخصية للأفراد بالشارع العام، بشكل يكرس الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين،

وأوضح المسؤول الأمني ذاته، في تصريح حصري لهسبريس، أن “البرنامج الأمني لهذه السنة، يتضمن دوريات راجلة وراكبة، وفرقة الدراجين والشرطة القضائية، إلى جانب فرق أمنية أخرى ستعمل على تأمين جميع مداخل المدينة من خلال السدود القضائية، وتعمل على ضبط حركة السير والجولان بالمحاور الرئيسية التي تعرف ضغطا قويا، وغالبا ما تكون بها بعض المخالفات المرورية المعيبة”.

وأشار العميد إلى أنه جرى تكثيف الحضور الأمني بالأحياء الشعبية للمدينة وبالشوارع الرئيسية والأزقة الضيقة، وكذا بالقرب من المتاجر الكبرى والأسواق التجارية والمؤسسات العمومية والخصوصية وبأماكن تجمع المواطنين، كما جرى وضع خمسة سدود أمنية بكل مداخل المدينة لضمان تغطية أمنية فعالة.

وأكد جواد عبد الهادي أن الغاية من هذه الترتيبات الأمنية، “هي تأمين سلامة المواطنين بكل من مدينتي الفقيه بن صالح وسوق السبت أولاد النمة، وضمان مرور احتفالات رأس السنة الميلادية في ظروف أمنية جيدة”، مشيرا إلى أن تنسيقا محكما سيتم بين مختلف الفرق والدوريات الثابتة والمتحركة والسدود الإدارية والقضائية لتحقيق هذه الغاية.