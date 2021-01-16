شرطة القصر الكبير تحبط تهريب رزم من المخدرات

تمكنت عناصر من شرطة القصر الكبير، بتنسيق مع مصلحة الشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة ومصالح الدرك الملكي بالقصر الكبير، من ضبط سيارة كبيرة محملة بكمية من المخدرات وصفت بالمهمة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن العملية المشتركة أسفرت عن ضبط السيارة بجماعة السواكن التابعة لإقليم العرائش، حيث تم العثور بداخلها على قرابة طن ونصف الطن من مادة الشيرا على شكل رزم معدة للتهريب الدولي عبر المسالك البحرية.

وأضافت المصادر ذاتها أن هذه العملية تكللت بإيقاف سائق السيارة البالغ من العمر 28 سنة، حيث تم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، من أجل التحقيق معه بهدف الكشف عن باقي شركائه المحتملين وتقديمهم إلى العدالة.