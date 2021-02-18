شرطة القصر الكبير توقف مروجا لأقراص الهلوسة

شرطة القصر الكبير توقف مروجا لأقراص الهلوسة
صورة: هسبريس
الخميس 18 فبراير 2021 - 14:41

تمكنت عناصر الشرطة بمدينة القصر الكبير، بعد رصد وتتبع، من توقيف شخص يشتبه في ترويجه للمخدرات والمؤثرات العقلية.

ووفق مصادر هسبريس، فإن الأمر يتعلق بشخص يبلغ من العمر 41 سنة يقوم بترويج الأقراص المهلوسة، ثم توقيفه بحي الطابية متلبسا بحيازة 230 قرصا مخدرا من نوعين مختلفين (فاليوم وريفوتريل)، ومبلغ مالي.

وقد تقرر وضع الموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، وذلك للبحث معه حول مزوديه بالأقراص المهلوسة.

أقراص الهلوسة الحراسة النظرية القصر الكبير النيابة العامة‎

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
حادث مميت في الطريق السيار
الخميس 18 فبراير 2021 - 13:14 16

حادث مميت في الطريق السيار

صوت وصورة
أكلة "بناشي الزيتون" بالبيضاء
الخميس 18 فبراير 2021 - 11:59 11

أكلة "بناشي الزيتون" بالبيضاء

صوت وصورة
طاكسيات تعلن الاستياء
الخميس 18 فبراير 2021 - 10:27 17

طاكسيات تعلن الاستياء

صوت وصورة
احتجاج أطر إدارية متدربة
الأربعاء 17 فبراير 2021 - 22:01 9

احتجاج أطر إدارية متدربة

صوت وصورة
تمدرس ذوي الإعاقة الحركية
الأربعاء 17 فبراير 2021 - 20:24 1

تمدرس ذوي الإعاقة الحركية

صوت وصورة
منصة شباب الرحامنة
الأربعاء 17 فبراير 2021 - 18:30 1

منصة شباب الرحامنة