شرطة القصر الكبير توقف مروجا لأقراص الهلوسة

تمكنت عناصر الشرطة بمدينة القصر الكبير، بعد رصد وتتبع، من توقيف شخص يشتبه في ترويجه للمخدرات والمؤثرات العقلية.

ووفق مصادر هسبريس، فإن الأمر يتعلق بشخص يبلغ من العمر 41 سنة يقوم بترويج الأقراص المهلوسة، ثم توقيفه بحي الطابية متلبسا بحيازة 230 قرصا مخدرا من نوعين مختلفين (فاليوم وريفوتريل)، ومبلغ مالي.

وقد تقرر وضع الموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، وذلك للبحث معه حول مزوديه بالأقراص المهلوسة.