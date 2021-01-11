شرطة القنيطرة تضبط مخدرات على متن شاحنة

شرطة القنيطرة تضبط مخدرات على متن شاحنة
صور: هسبريس
الإثنين 11 يناير 2021 - 13:02

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة، اليوم الاثنين، من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من مخدر الشيرا على متن شاحنة للنقل الطرقي للبضائع.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أنه بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تم توقيف الشاحنة التي كانت قادمة من إحدى مدن شمال المملكة بمدخل مدينة القنيطرة.

وأضافت المديرية أن عمليات التفتيش المنجزة على متن الشاحنة أسفرت عن ضبط 36 رزمة، بلغ وزنها الإجمالي طنا واحدا و120 كيلوغراما، من المخدرات المعبأة بشكل محكم ضمن مجموعة من البراميل البلاستيكية الفارغة، فضلا عن توقيف سائق الشاحنة البالغ من العمر 47 سنة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بينما لا تزال عمليات البحث والتحري جارية لتوقيف باقي المتورطين الرئيسيين وكذا المشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

الحراسة النظرية الشرطة القضائية المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مخدر الشيرا

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‫تعليقات الزوار

1
  • سمير البركا
    الإثنين 11 يناير 2021 - 13:28

    سنوات وانا اتساءل لصالح من هذا المنع ؟؟؟ الريجي طابا تباعت و الناس مبلية وبهذه الطرق القديمة لن يتم القضاء على الحشيش الذي لا اظنه مخدرا ؟؟ كل ممنوع مرغوب فيه . المخدرات هي المشروبات الكحولية و الاقراص التي تباع في الصيدليات و المهربة …. للاشارة لست مدخنا و لا سكيرا والله يعفو على الجميع

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