شرطة القنيطرة تضبط مخدرات على متن شاحنة

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة، اليوم الاثنين، من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من مخدر الشيرا على متن شاحنة للنقل الطرقي للبضائع.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أنه بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تم توقيف الشاحنة التي كانت قادمة من إحدى مدن شمال المملكة بمدخل مدينة القنيطرة.

وأضافت المديرية أن عمليات التفتيش المنجزة على متن الشاحنة أسفرت عن ضبط 36 رزمة، بلغ وزنها الإجمالي طنا واحدا و120 كيلوغراما، من المخدرات المعبأة بشكل محكم ضمن مجموعة من البراميل البلاستيكية الفارغة، فضلا عن توقيف سائق الشاحنة البالغ من العمر 47 سنة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بينما لا تزال عمليات البحث والتحري جارية لتوقيف باقي المتورطين الرئيسيين وكذا المشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.