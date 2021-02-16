شرطة القنيطرة تضع حدا لأنشطة عصابة إجرامية

شرطة القنيطرة تضع حدا لأنشطة عصابة إجرامية
صورة: أرشيف
الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 15:07

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة على النيابة العامة المختصة، الثلاثاء، أربعة أشخاص، أحدهم من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة المقرونة بالضرب والجرح.

وأوردت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن المشتبه فيهم قد أقدموا رفقة أشخاص آخرين على تعريض ثلاثة أشخاص للضرب والجرح وسرقة هاتف محمول بحي “ديور الشعبي” بمدينة القنيطرة، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هويتهم وتوقيف أربعة منهم، وذلك بعد مرور وقت وجيز عن ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم، المتراوحة أعمارهم ما بين 18 و26 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما مازالت التحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

السرقة الضرب والجرح سوابق قضائية مدينة القنيطرة

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‫تعليقات الزوار

1
  • question?
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 15:33

    أحدهم من ذوي السوابق القضائية العديدة ! هنا فين كاين مشكل

    7
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

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