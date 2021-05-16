شرطة القنيطرة توقف متورطين في ترويج المخدرات

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء السبت، ثلاثة أشخاص يشتبه بتورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وتم توقيف المشتبه بهم على مستوى الطريق السيار الرابط بين مدينتي طنجة والقنيطرة، مباشرة بعد وصولهم على متن سيارة خفيفة كانت قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأضاف المصدر ذاته أن عملية التفتيش المنجزة أسفرت عن العثور بحوزة المشتبه بهم على 1435 قرصا مخدرا، من بينها 900 قرص مهلوس من نوع “إكستازي” و535 قرصا طبيا مخدرا من نوع “نورداز”. كما أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني أن أحدهم مبحوث عنه على الصعيد الوطني من طرف مصالح الشرطة القضائية بمدينة القنيطرة، للاشتباه بتورطه في قضية مماثلة تتعلق بترويج المخدرات.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه بهم، الذين تتراوح أعمارهم بين 26 و31 سنة، تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعنيين بالأمر.