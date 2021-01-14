شرطة الناظور تحبط تهريب 5 أطنان من "الشيرا"

أحبطت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الناظور، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الأربعاء وصباح اليوم الخميس، عملية للتهريب الدولي للمخدرات وحجزت أربعة أطنان و762 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

وتم ضبط هذه الشحنات الكبيرة من المخدرات في عمليتين متواليتين، الأولى جرى تنفيذها بمنطقة “أولاد أمغار” الكائنة بإقليم “الدريوش”، وأسفرت عن حجز 70 رزمة من مخدر الشيرا بلغ وزنها الإجمالي طنين و552 كيلوغراما، بينما تم تنفيذ العملية الثانية بدوار “تيزغا أجدير” بالمنطقة القروية نفسها ومكنت من حجز 67 رزمة إضافية بلغ وزنها طنين و210 كيلوغرامات من مخدر الشيرا، ليصل مجموع الشحنات المحجوزة إلى أربعة أطنان و762 كيلوغراما من المخدرات، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

ووفق المصدر ذاته، فإن عمليات التفتيش المنجزة على هامش هذه العمليات الأمنية أسفرت عن حجز معدات وآليات لوجيستية تدخل في التهريب الدولي للمخدرات، تتمثل في خمس سيارات ودراجة نارية وقارب مطاطي ومحركين بحريين، بينما مكنت إجراءات البحث من توقيف شخص يبلغ من العمر 17 سنة، يشتبه في ارتباطه بهذا النشاط الإجرامي.

وتتواصل العمليات الأمنية المشتركة بين الشرطة القضائية ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لتحديد باقي المتورطين في حيازة وتهريب هذه المواد المخدرة، فضلا عن رصد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، سواء على المستوى الوطني أو الدولي.