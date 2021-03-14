أمن الناظور يحجز شحنة من الأقراص المخدرة

أجهضت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عملية لترويج المخدرات والمؤثرات العقلية وحجز ما مجموعه 5.000 قرص من مخدر الإكستازي.

وتم تنفيذ هذه العملية الأمنية بمدخل مدينة العروي، البعيدة عن الناظور بـ27 كيلومترا، بعد الاشتباه في تهريب شخصين لكمية من المؤثرات العقلية على متن سيارة خفيفة، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات التفتيش المنجزة داخل السيارة وبمنازل المشتبه فيهما مكنت من ضبط خمسة آلاف قرص من الإكستازي وحوالي خمسين غراما من الكوكايين، ومبلغ أربعين ألف درهم يشتبه في كونه من عائدات الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، كما أن عملية تنقيط المشتبه فيهما بقاعدة بيانات الأشخاص المبحوث عنهم أوضحت أن أحدهما يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني في قضايا مرتبطة بالاتجار في المخدرات.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وكذا رصد كافة امتداداتها الإقليمية والدولية وارتباطاتها المفترضة بشبكات التهريب الدولي لمخدر الإكستازي.