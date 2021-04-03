شرطة باريس تراقب الامتثال لـ"تدابير الجائحة"

تستعد فرنسا لفرض قيود جديدة على مستوى البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا؛ وأعلنت شرطة باريس أن قوة مهام من 6600 شرطي سوف تراقب الامتثال للقواعد التي فرضتها الجائحة في منطقة باريس الكبرى.

وحسب الحكومة فإن القواعد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ مساء اليوم السبت، وهذا عندما يبدأ حظر التجوال المسائي على مستوى البلاد والقائم منذ شهور. وفعليا، لن تطبق تلك القيود حتى نهاية الحظر صباح غد الأحد على الساعة السادسة صباحا.

وفي الواقع لن يتغير الكثير، إذ إن الإجراءات الصارمة كانت مفروضة بالفعل في مناطق عدة بفرنسا، بينها منطقة باريس الكبرى، وحاليا جار تمديدها إلى البلد بأكمله.

والجديد أن شرطة باريس منعت بوضوح مبيعات الكحوليات من جانب المطاعم أو الحانات؛ وهذا سوف يزيد عمليات المتابعة لضمان ألا يلتقي أكثر من ستة أشخاص في الأماكن العامة.

وتحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الأمة في خطاب متلفز مساء الأربعاء، معلنا أنه سوف يتم توسيع نطاق الإجراءات لتشمل البلاد بأكملها.

والسبب هو وضع فيروس كورونا المستمر في التفاقم، وخصوصا الوضع في وحدات الرعاية الصحية في أجزاء من البلاد. ومؤخرا، أصيب أكثر من 400 شخص بين كل مائة ألف ساكن بفيروس كورونا خلال أسبوع.