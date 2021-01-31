شرطة بروكسل توقف غاضبين من "تدابير كورونا"

وضعت شرطة العاصمة البلجيكية بروكسل ما لا يقل عن 200 شخص رهن الاعتقال الإداري، اليوم الأحد، وأنهت مظاهرة غير مصرح بها ضد إجراءات احتواء فيروس كورونا.

وكتبت شرطة بروكسل على تويتر: “نحن ننهى المظاهرة خارج المحطة المركزية”، وقالت إن المشاركين فى المظاهرة سيسمح لهم بالمغادرة بعد التعرف علي هويتهم ، مشيرة إلى أنه لا توجد أسباب لإبقائهم معتقلين.

وقال المتحدث باسم الشرطة أوليفييه سلوسي، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، إنه تم وضع ما لا يقل عن 200 شخص رهن الاعتقال الإداري حتى الآن.

واستعدت بلجيكا لتوسيع محتمل لنطاق الاحتجاجات ضد قيود مكافحة فيروس كورونا بعد أن واجهت جارتها هولندا احتجاجات عنيفة وأعمال شغب خلال الأسابيع الأخيرة.