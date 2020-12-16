شرطة بني ملال تنفي تسجيل سرقة بالسلاح الأبيض

أفادت ولاية أمن بني ملال بأنها “تفاعلت بسرعة وجدية مع تدوينة منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ورد فيها أن شخصيْن ملثميْن حاولا تعريض أحد المواطنين للسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، على مستوى القنطرة الرابطة بين حي المسيرة والحي الصناعي بمدينة واد زم”.

وأضافت ولاية أمن بني ملال، في بيان توصلت هسبريس به، أن مراجعة المعطيات والسجلات الممسوكة لدى مفوضية الشرطة بمدينة واد زم أظهرت أن مصالح الشرطة القضائية والأمن العمومي لم تسجل أي واقعة تتضمن المعطيات الواردة في التدوينة المنشورة، كما تبين أن مصالح الشرطة بالمدينة لم تتوصل بأية شكاية أو وشاية حول هذه الجريمة المفترضة.

وورد ضمن البيان ذاته أن ولاية أمن بني ملال، إذ توضح حقيقة هذا الموضوع، فإنها تشدد أيضا على حرص مصالحها على تدعيم عملياتها الأمنية وكذا التفاعل الإيجابي والفوري مع كل ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما يضمن توطيد الإحساس بالأمن وضمان سلامة المواطنات والمواطنين.