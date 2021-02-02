شرطة تركيا تحتجز عشرات المحتجين على أردوغان

صرح محام تركي بأن السلطات تواصل احتجاز 60 شخصا، اليوم الثلاثاء، وسط تصاعد الاحتجاجات على قيام الرئيس رجب طيب أردوغان بتعيين رئيس جديد لإحدى الجامعات التركية المرموقة في اسطنبول.

وقال المحامي جوخان سويسال، ضمن تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، إنه الإفراج تم عن 99 من بين 159 تم احتجازهم أمس الاثنين، عندما اشتبك طلاب وداعمون لهم وسياسيون معارضون مع الشرطة.

وتخضع جامعة “بوغازيتشي” لحصار منذ شهر على خلفية اختيار أردوغان مليح بولو رئيسا للمؤسسة، كما طالبت احتجاجات هذا الأسبوع بإطلاق سراح طالبين تم القبض عليهما بسبب عمل فني “يصور المسجد الحرام في مكة وعليه أعلام المثلية”.

وقال سويسال، الذي يدافع عن 8 من الطلاب، إن اثنين أصيبا بجروح في الفك والرأس خلال تدخل الشرطة الذي جرى يوم أمس، عندما هاجمتهم عناصر من القوات العمومية بالهراوات.

أردوغان، الذي اكتسب سلطات واسعة بعدما أصبح أول رئيس بسلطات تنفيذية في عام 2018، منفرد في التمتع بسلطة تعيين رؤساء الجامعات التي تديرها الدولة، إلا أن الطلاب يطالبون بالحق في انتخاب رئيس جامعتهم.

ووفقا لوسائل إعلام تركية فقد ترشح بولو عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، بزعامة أردوغان، في الانتخابات البرلمانية لعام 2015.