شرطة دبي تنهي مغامرات مطلوب للأنتربول

أفلحت شرطة دبي في إلقاء القبض على البريطاني مايكل موورغان، أحد أبرز المطلوبين للوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة، المشتبه في انتمائه إلى عصابة إجرام دولية.

الموقوف المبحوث عنه بموجب نشرة حمراء صادرة عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”، يشتبه في انتمائه لمنظمة متخصصة في الاتجار بالمخدرات وتهريبها الى المملكة المتحدة.

وتوجهت السلطات الأمنية البريطانية بالشكر إلى القيادة العامة لشرطة دبي على سرعة إلقاء القبض على موورغان، المبحوث عنه منذ 8 سنوات.