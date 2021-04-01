شرطة دبي توقف زعيم مافيا المخدرات "الشبح"

شرطة دبي توقف زعيم مافيا المخدرات "الشبح"
صورة: أرشيف
الخميس 1 أبريل 2021 - 23:57

تمكنت عناصر الشرطة بدبي بالإمارات العربية المتحدة من وضع حد لنشاط أحد أكبر زعماء مافيا لتهريب المخدرات، والمدرج ضمن قوائم المبحوث عنهم دوليا من طرف الشرطة الدولية الأنتربول.

وأوردت القيادة العامة لشرطة دبي في بيان لها أن المتهم “مفيد بوشيبي”، البالغ من العمر 39 عاما، والملقب بـ”موف”، هو أحد أكبر مستوردي الحشيش في فرنسا.

وقد لقب الموقوف بـ”الشبح” لتمكنه من التواري عن الأنظار لعشر سنوات كاملة، قبل أن يتمكن التنسيق الدولي ويقظة أمن دبي من إنهاء نشاطه الإجرامي، على الرغم من دخوله إلى الإمارات العربية المتحدة منتحلا هوية شخص آخر ومستخدما وثائق رسمية.

الأنتربول شرطة دبي مافيا لتهريب المخدرات مبحوث عنه

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