شرطة سطات توقف متورطا في جريمة قتل

شرطة سطات توقف متورطا في جريمة قتل
صورة: أرشيف
الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 02:22

تمكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة لأمن سطات، الاثنين، من توقيف شاب يشتبه في كونه مرتكب جريمة قتل في حق غريمه، بعد الإجهاز عليه بواسطة سلاح أبيض بحي سيدي عبد الكريم المعروف لدى ساكنة سطات بـ”دلاس”، لأسباب ما تزال تحقق بشأنها عناصر الشرطة القضائية بعاصمة الشاوية.

وأفادت مصادر هسبريس بأن شابين دخلا في مشادة كلامية لخلافات بينهما، هي موضوع بحث من قبل الضابطة القضائية، أسفرت عن توجيه أحدهما طعنتين إلى غريمه بواسطة سلاح أبيض، نقل على إثرها إلى قسم الإنعاش بأحد المستشفيات بجهة الدار البيضاء-سطات، قبل أن توافيه المنية الاثنين.

وأمرت النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بسطات، الاثنين، بإجراء تشريح طبي على جثة الهالك، لفائدة البحث القضائي التمهيدي المفتوح مع المشتبه فيه الذي يوجد قيد الحراسة النظرية للاستماع إليه في محضر قانوني قبل عرضه على الوكيل العام للملك بالدائرة الاستئنافية سطات.

السلاح الأبيض الشرطة القضائية جريمة قتل سطات

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‫تعليقات الزوار

1
  • السطات
    الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 02:34

    المغدور المسمى قيد حياته حمزة. من أطيب الساكنة بحي دالاس . معروف بالابتسامة و الضحك و حس الدعابة. الله إرحمو

    6
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