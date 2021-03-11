شرطة سلا توقف محدثي فوضى بالشارع العام

شرطة سلا توقف محدثي فوضى بالشارع العام
صورة: أرشيف
الخميس 11 مارس 2021 - 15:08

أوقفت مصالح الأمن الإقليمي بمدينة سلا، الأربعاء، شخصين، أحدهما قاصر يبلغ من العمر 16 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في خرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير عن طريق الرشق بالحجارة وإحداث الفوضى بالشارع العام والسرقة.

وكانت مصالح الأمن الوطني بمدينة سلا قد توصلت بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص، يشتبه في كونهم محسوبين على فصائل مشجعي أندية كرة القدم، في إحداث الفوضى بالشارع العام بحي “الرحمة” وإلحاق خسائر مادية بست (06) سيارات وسرقة متعلقات شخصية من داخل إحداها، وهو ما استدعى تدخل دوريات الشرطة التي عملت على توقيف اثنين من بين المشتبه فيهم المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، عثرا بحوزتهما على سكينين.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه الراشد لتدبير الحراسة النظرية فيما تم الاحتفاظ بالموقوف القاصر تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف جميع المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

الأمن السرقة خرق حالة الطوارئ سلا

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‫تعليقات الزوار

4
  • إسلام
    الخميس 11 مارس 2021 - 15:17

    ما فيها لا راشد ولا قاصر، كولشي يتربى باش ما يعاودوش يتعداو؟

    28
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  • الهواري
    الخميس 11 مارس 2021 - 15:30

    العصا ماتخلي ليعصا كلمة قاصير كدسر البشر

    13
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  • كريم
    الخميس 11 مارس 2021 - 15:30

    قاليك خاصهم إحيدو المسلسلات التركية حيت كايخربو المجتمع المغربي.ها لي كايخرب المجتمع بالمعقول.كرة القدم.مادوز مبارة إلا وسمعت عن فوضى ومشاجرات وتكسير ممتلكات الغير والسرقة وفي بعض الاحيان تصل الى القتل أو عاهة مستديمة ولكن حتا واحد من طبيعة الحال مغايتجرأ ويقول خاص تحيد لأن كرة القدم كايتفرج فيها الذكر وخا كايوقع بسبابها هاد الاجرام كاملمغا يطالب حتى واحد تحيد وبغاو إتحيدو غير المسلسلات التركية حيت كانفرج فيهم الانثى.كون جات علي كون حيدو كرة القدم فمرة حيت ماكايجي من موراها غير الاجرام والدليل هاد المقال ومقالات سابقة مثله

    -4
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  • hassan
    الخميس 11 مارس 2021 - 15:33

    la prison et la seule solution aves ses malfaiteurs

    4
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