شرطة سلا توقف محدثي فوضى بالشارع العام

أوقفت مصالح الأمن الإقليمي بمدينة سلا، الأربعاء، شخصين، أحدهما قاصر يبلغ من العمر 16 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في خرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير عن طريق الرشق بالحجارة وإحداث الفوضى بالشارع العام والسرقة.

وكانت مصالح الأمن الوطني بمدينة سلا قد توصلت بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص، يشتبه في كونهم محسوبين على فصائل مشجعي أندية كرة القدم، في إحداث الفوضى بالشارع العام بحي “الرحمة” وإلحاق خسائر مادية بست (06) سيارات وسرقة متعلقات شخصية من داخل إحداها، وهو ما استدعى تدخل دوريات الشرطة التي عملت على توقيف اثنين من بين المشتبه فيهم المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، عثرا بحوزتهما على سكينين.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه الراشد لتدبير الحراسة النظرية فيما تم الاحتفاظ بالموقوف القاصر تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف جميع المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.