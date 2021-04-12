شرطة طنجة تفك لغز اختفاء قاصرين في الرباط

شرطة طنجة تفك لغز اختفاء قاصرين في الرباط
صورة: هسبريس
الإثنين 12 أبريل 2021 - 11:01

مكنت الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية في كل من الرباط وطنجة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من تحديد مكان تواجد قاصرين يبلغان من العمر 16 سنة، كانا يشكلان موضوع مذكرات بحث لفائدة العائلة بعد التصريح باختفائهما في ظروف مشكوك فيها.

وكانت مصالح الأمن بمدينة الرباط توصلت، الأربعاء الماضي، بإشعار حول اختفاء الطفل والطفلة المذكورين بعد مغادرتهما المؤسسة التعليمية التي يدرسان بها، دون أن يتم الاهتداء إلى مكان تواجدهما، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الاختفاء استدعى القيام بمجموعة من الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية التي مكنت من تحديد مكان تواجد القاصرين بمدينة طنجة زوال أمس الأحد، قبل أن يتم استرجاعهما في صحة جيدة ودون أن يكونا تعرضا لأي اعتداء.

ومن المقرر أن يتم الاستماع للقاصرين بحضور أولياء أمورهما من قبل فرقة الشرطة القضائية المكلفة بالأحداث؛ “وذلك من أجل تحديد الظروف والملابسات المحيطة بمغادرتها مقر سكنهما بمدينة الرباط، وبيان الغرض من التوجه إلى مدينة طنجة، وكذا التحقق مما إذا كانت لهذه المغادرة الطوعية أي شبهة غير طبيعية”، وفق بلاغ المديرية دائما.

الأمن الوطني التبليغ عن اختفاء تحقيقات الشرطة مدينة طنجة

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