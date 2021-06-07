شرطة طنجة توقف مشتبها به في جريمة قتل

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة شخصا يشتبه تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضيين إلى الموت .
المعطيات الخاصة بالبحث أشارت إلى قيام المشتبه فيه باستدراج الضحية إلى منطقة معروفة بمسالكها الوعرة، بالقرب من بحيرة “الرهراه ” ضواحي مدينة طنجة، حيث قام بتعريضه لاعتداء جسدي حتى الوفاة، قبل أن يعمد لإخفاء جثته بوضع أحجار فوقها، وذلك لأسباب تتعلق بخلافات شخصية سابقة بين الطرفين اللذين كانا يعملان معا بورش للبناء بنفس المدينة، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.
وأضاف البلاغ نفسه أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية، مباشرة بعد إتمام إجراءات معاينة جثة الهالك، مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بمنطقة قريبة من مسرح الجريمة.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، البالغ من العمر 31 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الجريمة.
الاعدام ثم الاعدام ثم الاعدام، هادشي بزاف
لا مشكل عند القضاء المغربي و فقهاء الدولة في تعطيل عقوبة الإعدام…. غير بقاو ناعسين حتى يتحول المغرب إلى دولة القتالة و الذباحة…. كل يوم جريمة قتل… قل يوم إنتحار….. و السجون (عفوا فنادق الدولة) تتهيأ لأستقبال قتالة جدد ذباحة جدد
مكاين غير لقتيلة ولكريساج والقضاء ناعس. ديرو سي حل راه الناس مبقاوش كيقدرو يخرجو من ديورهم. الله ياخد الحق فهاد المسؤولين
ربنا لاتسلط علينا بدنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يارحم الراحمين يارب العالمين .في الآونة الأخيرة بدأت بوادر الخلافات تلوح في الأفق هل سببها الياس هل الفقر والبطالة .لأن هذه الأشياء أصبحت عاهة في مجتمعنا .كثرت الاغتيالات والانتحارات .والاعتداء على المواطنين الأبرياء في الأزقة والشوارع بالأسلحة البيضاء ووووو. اللهم اهدنا فيمن هدية واحفظنا من كل مكروه .
يجب يعلم الجميع من يعلم ومن لا يعلم أن سجن القتلة العتاة مهما طالت مدته لن يفيد مع مثل هؤلاء المجرمين المحترفين لإجرام وإعدامهم هو الحل الجدري
ما مصير الاخطاء الامنية للدائرة الرابعة والشرطة القضائية والشرطة العلمية والتقنية ورؤساء الامن بالمنطقة الاقليمية للامن بالخميسات بخصوص الجثة الموظف المقتول بصندوق السيارة ومزال متشد المجريم حيت البوليس غيرو معلم الجريمة بالخميسات
السؤال المطروح هو من السؤال على هذه الحرب الأهلية التي نعيشها
الغريب والعجيب والملاحظ هو ان هذه الجرائم البشعة كجريمة قتل الطفل عدنان وقتل الطبيب وهذه الجريمة وغيرهم من جرائم القتل الكثيرة التي وقعت في طنجة لا علاقة لأبناء هذه المدينة بهذه الجرائم ومقترفوها والقتلة في الغالب ينحدرون من مدن أخرى وهذا شيء ملاحظ ومعلوم ولست والله عنصريا ولكنها الحقيقة فكرة الهجرة الى طنجةفي السنوات الاخيرة أتتنا بنوعية من أقبح البشر
من ينادون بالاعدام يجب ان يعلموا أن المجرم لايهمه لا الاعدام ولا السجن كل ما يهمه هو ان يشفي غليله بارتكاب الجريمة كاملة الأركان مع سبق الاصرار والترصد
الاعدام ربما يرد الاعتبار لعاىلة الضحية اما الردع فعقلية المجرم لا تستحضر العواقب
المزيد ثم المزيد مادام ليس هناك إعدام ولا حول ولا قوة الا بالله.