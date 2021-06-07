شرطة طنجة توقف مشتبها به في جريمة قتل

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة شخصا يشتبه تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضيين إلى الموت .

المعطيات الخاصة بالبحث أشارت إلى قيام المشتبه فيه باستدراج الضحية إلى منطقة معروفة بمسالكها الوعرة، بالقرب من بحيرة “الرهراه ” ضواحي مدينة طنجة، حيث قام بتعريضه لاعتداء جسدي حتى الوفاة، قبل أن يعمد لإخفاء جثته بوضع أحجار فوقها، وذلك لأسباب تتعلق بخلافات شخصية سابقة بين الطرفين اللذين كانا يعملان معا بورش للبناء بنفس المدينة، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأضاف البلاغ نفسه أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية، مباشرة بعد إتمام إجراءات معاينة جثة الهالك، مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بمنطقة قريبة من مسرح الجريمة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، البالغ من العمر 31 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الجريمة.