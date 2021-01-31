شرطة طنجة توقف مقتحم وكالة لتحويل الأموال

أوقفت عناصـر المصـلحة الولائيـة للشـرطة القضـائية بمدينة طنجـة، صـباح الأحد، شخصا يشتبه بتورطـه فـي ارتكاب محاولة سرقة بالكسر من داخل وكالة لتحويل الأموال.

وكانـت مصـالح الأمـن قـد توصـلت بإشـعار حـول قيـام المشـتبه فيـه بـالولوج إلـى داخـل وكالـة لتحويـل الأمـوال، عـن طريـق كسـر أقفالهـا وإلحـاق خسـائر ماديـة ببوابتهـا الزجاجيـة، قبـل أن تتـدخل علـى الفـور أقـرب دوريـة لفرقـة الأبحـاث والتدخلات، من أجل توقيفه في حالة تلبس داخل هذه الوكالة.

وتـم الاحتفـاظ بالمشـتبه فيـه، البالغ من العمر 31 سنة، تحـت تـدبير الحراسـة النظريـة، رهـن إشـارة البحـث التمهيـدي الـذي تشـرف عليـه النيابـة العامـة المختصـة، لتحديـد كافـة الظـروف والملابسـات المحيطة بهذه القضية.