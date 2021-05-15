الأمن يتصدى لترويج أقراص الهلوسة في مراكش

أحالت الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، الجمعة، شخصين ضبطا متلبسين بحيازة حوالي 255 قرصا مهلوسا ودراجة نارية بدون وثائق.
وكانت دورية للدراجين تابعة للوحدة المتنقلة لشرط النجدة تقوم، يوم الأربعاء الماضي، بجولة روتينية، فاسترعى اهتمامهما الموقوفين، اللذين كانا في وضعية مشبوهة، وحاولا الفرار والتخلص من المؤثرات العقلية المحجوزة لديهما فور مشاهدتهما لرجلي الأمن.
وعلى إثر ذلك، تدخل عنصرا الدورية لإيقاف الشخصين المعنيين، وإحالتهما على الدائرة الأمنية قصد تحرير محاضرهما القانونية ونقلهما إلى ولاية أمن مراكش.
وتركت الشرطة القضائية البحث مفتوحا في أفق الوصول إلى مزود المشتبه بهما، وكل من ثبت تورطه في هذه القضية.
اصحاب الحال عندما يريدون شيءا يحققونه فقد تقرر القضاء على الميكة الكحلة وتم ذلك فلماذا تجارة القرقوبي في تزايد مستمر بحيث تفشت بشكل رهيب وهنا يوضع سؤال هل زعما اصحاب الحال عاجزين عن القضاء على هذه المعضلة ام ان هناك مخطط رهيب له اهداف سياسية للابقاء على هذه الافة والتي تنال خصوصا من الشباب الذي يتم تغيبه عن المطالبة بحقوقه ويسهل التحكم في الشعب !! اكيد هناك امر ما وراء استمرار تفشي آفة القرقوبي والتي من جهة اخرى تدر الملايير على …..!!!