الأمن يتصدى لترويج أقراص الهلوسة في مراكش

أحالت الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، الجمعة، شخصين ضبطا متلبسين بحيازة حوالي 255 قرصا مهلوسا ودراجة نارية بدون وثائق.

وكانت دورية للدراجين تابعة للوحدة المتنقلة لشرط النجدة تقوم، يوم الأربعاء الماضي، بجولة روتينية، فاسترعى اهتمامهما الموقوفين، اللذين كانا في وضعية مشبوهة، وحاولا الفرار والتخلص من المؤثرات العقلية المحجوزة لديهما فور مشاهدتهما لرجلي الأمن.

وعلى إثر ذلك، تدخل عنصرا الدورية لإيقاف الشخصين المعنيين، وإحالتهما على الدائرة الأمنية قصد تحرير محاضرهما القانونية ونقلهما إلى ولاية أمن مراكش.

وتركت الشرطة القضائية البحث مفتوحا في أفق الوصول إلى مزود المشتبه بهما، وكل من ثبت تورطه في هذه القضية.