شرطة مراكش توقف سارق مجوهرات شقيقته

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش المشتبه به الرئيسي في سرقة مجوهرات بقيمة مالية مهمة.

وتمكنت عناصر الشرطة من فك لغز هذه السرقة الموصوفة، بناء على نتائج أبحاث وتحريات أنجزت في شأن شكاية تقدمت بها ضحية، يوم الأربعاء الماضي، فتبين أن الشكوك تحوم حول شقيقها الذي توارى عن الأنظار بأحد الدواوير المتاخمة لمدينة مراكش.

وبتنسيق مع النيابة العامة المختصة ومركز الدرك الملكي المختص ترابيا، تمت عملية إيقاف المشتبه به رفقة 5 أشخاص آخرين؛ من بينهم فتاتان.

إجراءات التفتيش المسطرية أسفرت عن حجز قطعة من المجوهرات المسروقة، ومبلغ مالي، و47 قرصا مهلوسا، وصفيحة من مخدر الشيرا وشيك بنكي.

وتم الاحتفاظ بثلاثة أشخاص من بين الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية، لحاجة البحث، ووضع 3 آخرين تحت المراقبة لقصر سنهم، في انتظار عرضهم أمام أنظار العدالة.