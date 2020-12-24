شرطة موريتانيا تعنّف طلبة راغبين في السفر للمغرب

أصيب عدد من الطلبة الموريتانيين بجروح متفاوتة، الخميس، نتيجة استعمال الشرطة الموريتانية القوة لفض احتجاج طُلابي أمام مقر وزارة التعليم العالي بالعاصمة نواكشوط.

وعملت الشرطة الموريتانية على تعنيف الطلبة، من أجل منعهم من تنظيم مظاهرة احتجاجية يُطالبون من خلالها بالسماح لهم بالسفر إلى المغرب من أجل الدراسة.

وأكد شهود عيان أن شرطة مكافحة الشغب استخدمت العصي والهراوات لضرب المحتجين الذين كانوا يتجمعون بشكل سلمي، مما أسفر عن إصابة عدد منهم بجروح، من بينهم طالبة أُصيبت ونُقلت إلى المستشفى في حالة غيبوبة.

ويأتي الاحتجاج في أعقاب رفض المغرب استقبال الطلبة الموريتانيين هذا العام بسبب جائحة كورونا، وعددهم يتجاوز 300 طالب، مما دفعهم إلى التظاهر سلميا لمطالبة وزارة التعليم الموريتانية بإيجاد حل لمشكلتهم.

واستغرب المحتجون من “عدم سماح السلطات الموريتانية للطلبة بتنظيم وقفة سلمية لمدة ثلاثين أو أربعين دقيقة”، مطالبين في الوقت ذاته السلطات بـ”اعتماد التدريس عن بعد كحل مؤقت، في انتظار انفراج أزمة كورونا، أو إحالة منحهم إلى دول أخرى”.