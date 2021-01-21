شرطة ميدلت تحجز أزيد من نصف طن من "الشيرا"

تمكنت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة ميدلت، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الأربعاء، من توقيف 6 أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في ترويج وتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية.

وحسب المعلومات التي وفرتها مصادر أمنية لهسبريس، فقد جرى توقيف المشتبه فيهم الستة في مركز النزالة، بالطريق الوطنية رقم 12 الرابطة بين ميدلت والريش.

ومكنت عملية التفتيش المنجزة من العثور بحوزتهم على 17 حزمة من مخدر “الشيرا”، أي ما يناهز 600 كيلوغرام، كانت محملة على متن ثلاث سيارات.

وجرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى الأشخاص الثلاثة المعنيين.