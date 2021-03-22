شرطة وجدة تفكك شبكة للهجرة والاتجار بالبشر

قالت المديرية العامة للأمن الوطني إن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تمكنت، بتنسيق مع مصالح ولاية أمن وجدة، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح الاثنين، من توقيف خمسة عشر شخصا، أحدهم مبحوث عنه على الصعيد الوطني؛ وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أن التدخلات الأمنية المنجزة بشكل متزامن أسفرت عن توقيف المشتبه فيهم في كل من وجدة وتويسيت بوبكر وجماعة “تيليوة” بالمنطقة الشرقية، في وقت مكنت فيه عمليات التفتيش من حجز إيصالات لتحويلات مالية تتعلق بأنشطة الهجرة غير المشروعة ومبالغ مالية مهمة وهواتف محمولة وخمس سيارات وأسلحة بيضاء، علاوة على وثائق إدارية وسندات شخصية في اسم المرشحين الراغبين في الهجرة غير المشروعة.
وأضاف المصدر ذاته أن الأشخاص الموقوفين، حسب المعلومات الأولية للبحث، يشتبه في تورطهم في عملية استقطاب مرشحي الهجرة غير المشروعة لفائدة منظمين أجانب ينشطون في إطار شبكة إجرامية خارج الحدود الوطنية، متخصصة في الاتجار بالبشر وتهريب الأشخاص عبر المسالك البحرية نحو أوروبا انطلاقا من الشواطئ الجزائرية.
وورد ضمن البلاغ أن المشتبه فيهم الموقوفين وُضعوا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد الامتدادات الدولية والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية بعصابات الاتجار بالبشر وتنظيم الهجرة غير المشروعة، وكذا الكشف عن جميع المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
تهريب اشخاص عبر مسالك البحرية نحو اوروبا انطلاقا من شواطئ الجزائرية ؟؟؟؟؟ أين هي بحريتكم واين هي الأقمار الاسطناعية التي تكشف النملة تحت التراب القو القبض عليهم واحكمو عليهم بالاعدام ان كانو جزاىريين وانا سوف اصفق لكم وهذه هي الحقيقة اما الجزائر وبلا بلا بلا لا تغير سيئ
ها القرقوبي ها اتجار بالبشر وفالمرة المقبلة لست ادري ما هو الخير الجديد كتلك الاخبار والصور التي تداولها النشطان كانت تضهر صورا لحرائق النخيل وقالو ان جيش الجزائري الذي أخرق نخيل العرجة ولكن هي لا صورة راجعة لسنة 2020 لبعض مناطق جنوب شرق المغرب نعم انها الحقيقة وبفضل عمي غوغل أصبح العالم صغير ولا لتدويخ
تحياتي للامن الوطني المغربي وخصوصا الشرفاء منهم ..