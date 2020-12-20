تطبيق "شرع اليد" يجر حارس أمن إلى المحكمة

أحيل على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة خريبكة، السبت، شخص يعمل بالأمن الخاص بأحد الأوراش التابعة للمجمع الشريف للفوسفاط، على خلفية الاشتباه في تورطه في اعتقال واحتجاز شخصين دون إذن من السلطات، والضرب والجرح والتصوير خارج إطار القانون.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الموقوف، الذي يشغل مهمة مسؤول في الأمن الخاص، يشتبه في تورطه في تطبيق ما يعرف بـ”شرع اليد”؛ من خلال احتجاز شخصين داخل سيارة، وتعريضهما للضرب والجرح بواسطة أداة، وتصويرهما بهاتفه المحمول، ونقلهما ورميهما في أحد الأماكن، قبل الاتصال بالدرك الملكي للتبليغ عنهما بحجة أنهما لصان.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الملكي انتقلت إلى مكان الواقعة، وفتحت تحقيقا في الموضوع بتعليمات من النيابة العامة، انطلاقا من الاستماع إلى الشخصين المتهمين بمحاولة السرقة، قبل أن يتم إيقاف حارس الأمن الخاص الذي يشتبه في استغلاله سلطته للاعتداء على الضحيتين واتهامهما بمحاولة السرقة.