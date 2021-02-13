شركات المحروقات تسجل تراجعا في النتائج المالية

أثر تراجع الطلب على المحروقات خلال بداية الحجر الصحي الشامل، الذي شهده المغرب في منتصف شهر مارس الماضي، بشكل سلبي على النتائج المالية لشركات المحروقات المدرجة في بورصة الدار البيضاء.

وكشفت شركة “أفريقيا غاز” عن انخفاض النتيجة الصافية الخاصة بالسنة المالية 2020 بنسبة 19 في المائة، نتيجة التأثير المزدوج لتباطؤ الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بقطاع المحروقات والمساهمة المالية التي خصصتها الشركة لصندوق “كوفيد19”.

كما أورد مسؤولو الشركة أن انخفاض أسعار المحروقات في الأسواق العالمية شكل عاملا أساسيا مؤثرا على النتيجة المالية لـ”أفريقيا غاز”، بعد أن تمت مراجعة أسعار منتجاتها نحو الانخفاض.

وانخفض سعر “أفريقيا غاز” في تداولات بورصة البيضاء ليوم الخميس بنسبة 3.76 في المائة، حيث انتقل ثمن السهم الواحد من 4260 درهما للسهم خلال تعاملات يوم الأربعاء الماضي إلى 4100 درهم يوم الخميس.

بدورها، أعلنت شركة “توتال”، المدرجة في سوق الأسهم المغربية في مدينة الدار البيضاء، أن نتيجتها المالية تأثرت بشكل كبير بالانعكاسات السلبية لجائحة “كورونا” على سوق المحروقات في المغرب.

وكشفت “توتال” عن تسجيل انخفاض كبير في نتيجتها الصافية السنوية، بعد أن تراجعت بنسبة قياسية بلغت 33 في المائة دفعة واحدة.

وربط مسؤولو الشركة هذا الانخفاض في الأداء المالي لـ”توتال” بمجموعة من العوامل المرتبطة بتراجع الطلب على شراء المحروقات خلال سنة 2020، والتأثير المباشر لانخفاض الأسعار الدولية على تقييم أثمنة مخزونها الإستراتيجي من المحروقات بالمغرب.

وانخفض سعر “توتال المغرب” في تداولات بورصة البيضاء ليوم الخميس بنسبة ناقص 0.47 في المائة، حيث انتقل ثمن السهم الواحد من 1280 درهما للسهم خلال تعاملات يوم الأربعاء الماضي إلى 1274 درهما يوم الخميس.